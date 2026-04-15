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Luis Enrique asesta un golpe al Manchester United al acercarse a una importante renovación de contrato por varios años con el PSG
Las esperanzas del United de ganar el título se desvanecen ante el avance del París
La búsqueda del United de un entrenador de élite se ha topado con un gran obstáculo, ya que Enrique está a punto de renovar su contrato con el París Saint-Germain. El técnico de 55 años se ha convertido en el entrenador más codiciado del fútbol mundial y, según The Telegraph, las negociaciones en la capital francesa han avanzado tan positivamente que su salida parece ahora imposible. El United, que seguía su situación, deberá buscar otro técnico capaz de competir con los mejores de Europa.
El español se ha adaptado a la Ligue 1 y, aunque antes deseaba probar la Premier, su éxito en París ha reforzado su lealtad. Tras ganar la Liga de Campeones la pasada temporada y brillar de nuevo este año, la directiva del PSG ha actuado rápido para retenerlo. Para el United, que lo veía como clave para recuperar su gloria, la noticia supone un revés en su planificación a largo plazo.
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Un nuevo contrato de gran envergadura hasta 2029
Las nuevas condiciones permitirán a Enrique seguir en el Parc des Princes hasta 2029, con una opción de prórroga de 12 meses. Este compromiso a largo plazo refleja la plena confianza del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y del asesor Luis Campos. Aunque su contrato actual vencía en junio de 2027, todas las partes acordaron que era el momento adecuado para consolidar su colaboración y alejar el creciente interés procedente del extranjero.
El técnico ha manifestado su satisfacción con el proyecto: «Estoy muy feliz en el París Saint-Germain. Ici c’est Paris». Así zanjó las especulaciones que lo vinculaban con Old Trafford. La estabilidad de este acuerdo le permite seguir remodelando la plantilla sin distracciones contractuales.
De «bling-bling» a una máquina dinámica
Enrique ha transformado el PSG al dejar atrás la cultura de las celebridades. Prescindir de Neymar, Messi y Mbappé le permitió construir un equipo joven y disciplinado. Ese paso de un estilo “llamativo y ostentoso” a una unidad táctica coherente ha convertido al club en el más dinámico del fútbol europeo.
Destaca la evolución de Ousmane Dembélé: de extremo impredecible a delantero centro eficaz, hasta ganar el Balón de Oro. Este rendimiento óptimo del talento reafirma la fama de Enrique como técnico de élite y envidia de sus rivales.
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El sueño de la Premier League sigue en suspenso
Aunque admitió sentir una «atracción especial» por la Premier League, Enrique prefiere vencer a los clubes ingleses desde fuera. Tras ser candidato del Chelsea y el Tottenham, su maestría táctica quedó clara la temporada pasada al derrotar a varios gigantes de la máxima categoría, culminando con la reciente eliminación del Liverpool de la Liga de Campeones a manos del PSG. Esta victoria recuerda el «monstruo» que Enrique ha construido en París, proyecto que liderará los próximos años, dejando al Manchester United y a otros pretendientes ingleses a la espera.