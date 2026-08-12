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Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

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Luis Enrique admite que el PSG no está preparado de cara a la final de la Supercopa de la UEFA ante el Aston Villa

UEFA Supercopa
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Luis Enrique
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El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha admitido que no está seguro de hasta qué punto está preparada su plantilla de cara a la final de la Supercopa de la UEFA de esta noche. Con jugadores que regresan del compromiso internacional en distintos momentos, el técnico afronta un importante quebradero de cabeza a la hora de hacer la alineación ante el Aston Villa en Salzburgo.

  • Un comienzo frágil

    El Paris Saint-Germain se prepara para el choque de esta noche de la Supercopa de la UEFA contra el Aston Villa en Austria en medio de la incertidumbre. Mientras el club aspira a conquistar más títulos, el técnico Enrique ha admitido con franqueza que no tiene una idea clara del estado físico de su plantilla.

    La alteración provocada por un verano cargado de compromisos ha hecho que el técnico del PSG tenga dificultades para medir el nivel de preparación de sus jugadores. Con algunas estrellas internacionales reincorporándose a los entrenamientos recién el lunes, la plantilla apenas ha tenido tiempo para adquirir ritmo colectivo antes de esta final de alto voltaje en Salzburgo.

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    Preparándose en la oscuridad

    La sinceridad de Enrique sobre la preparación de su equipo ha sorprendido a muchos. A diferencia de la mayoría de entrenadores, que transmiten una confianza total, el español no ha querido ocultar las dificultades inherentes a su situación actual.

    «No sé qué nivel tendrán mañana mis jugadores después de su descanso en casa», admitió Enrique en su rueda de prensa previa al partido. Actualmente está a la espera de la última sesión de entrenamiento para decidir su alineación titular y gestionar el reparto de minutos en su plantilla.

  • Equilibrar la ambición y el cansancio

    El duelo en el Red Bull Arena plantea un dilema complejo para el conjunto francés. Aunque el PSG está decidido a conquistar el trofeo, el cuerpo técnico es plenamente consciente de que la temporada es larga y de que el riesgo de desgaste prematuro es significativo.

    La prioridad a largo plazo de Luis Enrique siguen siendo los últimos meses de la temporada, más que las ganancias inmediatas a corto plazo. Subrayó que el club no quiere forzar a jugadores que llegan tras una agotadora campaña veraniega, pese al atractivo de ganar el primer trofeo de la temporada.

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  • super cup trophyGetty Images

    El reto que hay por delante

    Gestionar la carga de minutos de los jugadores será el tema principal esta noche, mientras el equipo afronta su primera prueba competitiva. Tras el encuentro con el Villa, el París se enfrenta a una transición inmediata hacia el Trophée des Champions, lo que deja poco margen de error.

    A pesar de la falta de certeza física, el ambiente dentro del grupo sigue siendo positivo. Luis Enrique insiste en que sus jugadores están motivados de forma natural y tienen ganas de competir, lo que sugiere que el equipo mostrará el hambre necesaria para ganar, incluso sin la preparación ideal detrás.

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