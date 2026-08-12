El Paris Saint-Germain se prepara para el choque de esta noche de la Supercopa de la UEFA contra el Aston Villa en Austria en medio de la incertidumbre. Mientras el club aspira a conquistar más títulos, el técnico Enrique ha admitido con franqueza que no tiene una idea clara del estado físico de su plantilla.

La alteración provocada por un verano cargado de compromisos ha hecho que el técnico del PSG tenga dificultades para medir el nivel de preparación de sus jugadores. Con algunas estrellas internacionales reincorporándose a los entrenamientos recién el lunes, la plantilla apenas ha tenido tiempo para adquirir ritmo colectivo antes de esta final de alto voltaje en Salzburgo.