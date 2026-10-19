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Luis Enrique aborda una gran preocupación del PSG antes del duelo contra el Barcelona
Problemas con los penaltis
El PSG afronta un preocupante problema con los penaltis pese a sus buenos resultados recientes. Tras los fallos consecutivos desde los once metros de Doue, Torres y Dembele, el entrenador Enrique ha admitido abiertamente que su plantilla carece por ahora de un verdadero especialista en penaltis.
Aunque el PSG sigue ganando partidos, su incapacidad para marcar de penalti empieza a convertirse en una tendencia evidente. Dembele fue el último en fallar, poco después de salir del banquillo durante la victoria por 3-1 ante el Estrasburgo.
Su fallo llegó después de otro muy sonado, apenas unos días antes, en la Champions League. Torres no logró marcar en la impresionante victoria del PSG por 4-2 ante el Manchester City.
- AFP
La sincera confesión de Enrique
Preguntado por la reciente racha de penaltis fallados, Enrique no esquivó el tema. El técnico español reconoció el problema, aunque mantuvo su confianza en la capacidad del conjunto de su plantilla.
«Es una estadística un poco difícil de valorar», explicó Enrique, según recoge InfoMercato. «Pero cada vez que hemos disputado una final, hemos contado con buenos lanzadores. Tenemos muchos jugadores capaces de tirar penaltis, pero es cierto que nos falta un especialista».
Enseguida añadió que el equipo sigue teniendo opciones pese a no contar con un especialista: «Con Vitinha, Ousmane y otros, tenemos, aun así, varias soluciones».
Faltan especialistas de antaño
El PSG ya había demostrado su eficacia desde el punto de penalti, especialmente en su reciente triunfo ante el Arsenal en la final de la Champions League. En aquella tanda decisiva, Goncalo Ramos, Doue, Achraf Hakimi y Lucas Beraldo marcaron sus lanzamientos, y solo Nuno Mendes falló.
Sin embargo, la marcha de Ramos al AC Milan este verano ha privado a Enrique de una opción fiable. Incluso otras estrellas del ataque atraviesan dificultades: Khvicha Kvaratskhelia falló recientemente un penalti con Georgia ante Irlanda del Norte en la Liga de Naciones.
Doue también falló un penalti en la victoria por 3-1 ante el Le Mans, aunque Beraldo sí marcó desde los once metros en ese mismo partido. Hasta ahora, esos tres penaltis fallados no le han costado ningún punto al club de la capital, que ha ganado los tres encuentros.
- AFP
Se avecina una prueba para el Barcelona
Aumenta la presión sobre el PSG para que resuelva sus problemas con los penaltis mientras se prepara para un gran duelo de Champions League contra el Barcelona. En partidos europeos de máxima exigencia, desperdiciar ocasiones de oro desde el punto de penalti puede resultar desastroso.
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