La admiración del extremo nace del extraordinario rendimiento de Kane, que sumó 73 goles combinados con el Bayern y con Inglaterra a lo largo de la temporada 2025-26, al tiempo que ayudó a su club a conquistar los tres títulos nacionales de Alemania.

Reconociendo la incansable ética de trabajo del delantero, Diaz dijo a ESPN: "Ya sabía que marcaba muchísimos goles, pero estar a su lado todos los días, ver lo que hace en los entrenamientos y observar su mentalidad... creo que eso me deslumbró aún más".

Cuando le pidieron resumir la calidad general del capitán de Inglaterra, el exatacante del Liverpool añadió: "Brutal, no sé, magnífico. Para mí, no hay descripción. A veces no encuentro la palabra perfecta para describirlo".

Sobre las opciones de su compañero de equipo de conquistar el Balón de Oro en Londres, Diaz afirmó: "Para mí, es el candidato número uno para ganarlo. Ojalá pueda conseguirlo".