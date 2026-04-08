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Luis Díaz insiste en que dejar el Liverpool para fichar por el Bayern de Múnich fue «la decisión acertada» tras la gran victoria en la Liga de Campeones ante el Real Madrid
El extremo colombiano protagoniza una contundente victoria
El fichaje de 75 millones de euros desempeñó un papel fundamental en la primera victoria continental del Bayern sobre el Madrid desde 2012, lo que justifica la importante inversión realizada por el gigante alemán en julio. El primer gol de Díaz marcó la pauta de una impresionante actuación en la que el equipo de Vincent Kompany realizó nueve disparos a puerta y controló el ritmo de los cuartos de final. Su contribución en la capital española prolonga una magnífica racha individual, ya que ha participado en cinco goles en sus últimos cuatro partidos europeos.
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La reivindicación del exjugador del Red
Tras haberse adaptado a la perfección a la vida en el Allianz Arena, con 23 goles y 18 asistencias esta temporada, Díaz considera que su fichaje por el equipo alemán ha llevado su carrera a un nuevo nivel. Atribuye su capacidad para rendir bajo presión en los escenarios más importantes a la claridad táctica y al fuerte vínculo que existe dentro de la plantilla.
Reflexionando sobre su fichaje y su estado físico actual, Díaz declaró a ESPN: «Decidir fichar por el Bayern fue la elección correcta. Estoy muy contento y disfruto de cada partido. Me siento genial, estoy en buena forma y eso significa que estoy listo para ayudar al equipo. Tenemos un plan claro, somos un grupo muy unido y eso se nota en el campo».
Dominar la estrategia del Bernabéu
El éxito del Bayern en Madrid fue fruto de una meticulosa estrategia táctica que neutralizó al equipo local y permitió a Díaz aprovechar los espacios en las jugadas de transición. Sin embargo, a pesar de la victoria, el delantero admitió que había una sensación de oportunidad perdida debido a la escasa ventaja con la que llegan al partido de vuelta en Baviera.
Al analizar el partido y la ejecución de su estrategia, Díaz añadió: «Ya habíamos analizado al Real Madrid, y la jugada [del primer gol] salió exactamente como habíamos planeado. Nos sentimos más cómodos a medida que avanzaba el partido, recuperamos el balón con más frecuencia y controlamos mejor el juego. Eso es lo que nos gusta hacer. Estamos muy contentos, pero nos queda una ligera sensación de decepción por no haber marcado uno o dos goles más. Hicimos un gran partido contra un rival muy difícil».
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Se intensifica la lucha por el triplete en Baviera
El Bayern vuelve a la competición nacional visitando al St. Pauli con una cómoda ventaja de nueve puntos en la Bundesliga, pero debe mantener la concentración de cara a la semifinal de la DFB-Pokal contra el Bayer Leverkusen, que se disputará el 22 de abril. Antes de ese crucial partido de copa, Díaz y sus compañeros deben rematar la faena contra el Madrid para asegurarse una plaza en las semifinales de la Liga de Campeones. Mantener este nivel de rendimiento de élite es vital para el extremo, que tiene la mirada puesta en un triplete histórico.