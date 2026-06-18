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Luis Díaz, estrella del Bayern de Múnich, brilló en su debut mundialista y guió la victoria de Colombia sobre Uzbekistán
Díaz lleva las riendas en Ciudad de México
En un partido trabado, Díaz rompió el empate con un pase decisivo. El exjugador del Liverpool, ahora figura del Bayern, superó la defensa uzbeka en la primera parte. Después de que un potente disparo suyo impactara en el poste al inicio del encuentro, Díaz se convirtió en asistente en el minuto 40. Recibió en zona peligrosa y envió un pase milimétrico a la carrera del lateral Daniel Muñoz, quien, con una volea acrobática, batió a Utkir Yusupov.
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Los debutantes remontan con un gol histórico, pero una estrella del Bayern recupera la ventaja.
En su debut mundialista, Uzbekistán no se amedrentó ante la ocasión ni ante la marea amarilla colombiana en las gradas. Dirigidos por el campeón Fabio Cannavaro, los asiáticos se mantuvieron ordenados y compactos, aguardando su momento. Este llegó a la hora de juego: Abbosbek Fayzullaev aprovechó un rebote y marcó de cabeza el histórico 1-1. La alegría duró poco: cinco minutos después Colombia volvió a adelantarse.
Sin embargo, cinco minutos después Colombia respondió: tras una recuperación en la medular, Gustavo Puerta cedió a Díaz, cuyo potente disparo raso superó a Yusupov y devolvió la ventaja a los sudamericanos.
Díaz disfruta de un debut de ensueño mientras Lorenzo le exige más
Tras orquestar la victoria, el líder del Bayern reflexionó sobre su primera participación en un Mundial.
«De niño soñaba con jugar un Mundial con mi selección y mi país, y ahora lo he logrado», declaró el jugador de 29 años, nombrado mejor del partido. «¿Qué hay más bonito que aportar un gol y una asistencia?».
Pese a la victoria, el banquillo mantuvo la calma. El DT colombiano, Néstor Lorenzo, reconoció la resistencia de los debutantes asiáticos y apuntó lo que se debe mejorar en el torneo.
«Sabíamos que el primer partido no iba a ser fácil», afirmó Lorenzo. «Podríamos haber marcado y ampliado la ventaja, pero nuestros rivales jugaron bien; son un equipo compacto y nos costó superar su defensa. Debemos rematar mejor nuestras jugadas. Tuvimos mucha posesión, pero no creamos centros ni tiros a puerta; tenemos que mejorar eso».
La victoria deja a Colombia en una posición sólida en el Grupo K, tras el empate entre la República Democrática del Congo y Portugal.
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Campaz sentenció el partido mientras Cannavaro mira hacia el futuro
El partido se decidió en el descuento, cuando el suplente Jaminton Campaz cabeceó un centro de Juan Camilo Hernández. Un desenlace cruel para Uzbekistán, que rozó el empate al estrellar Bekhruz Karimov un balón en el travesaño. El 3-1 favoreció a Colombia, aunque la diferencia técnica acabó imponiéndose.
Pese a la derrota, Cannavaro valoró la resistencia de su equipo: «Tenemos que mejorar. Vencer a Colombia y a Portugal será difícil, pero hoy estuvimos en el partido hasta el final y el equipo supo cuándo aguantar la presión y cuándo contraatacar con la posesión». Uzbekistán afronta ahora una dura batalla para avanzar, mientras que Colombia seguirá confiando en Díaz ante rivales más exigentes en las próximas fases.