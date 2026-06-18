Luis Díaz, estrella del Bayern de Múnich, brilló en su debut mundialista y guió la victoria de Colombia sobre Uzbekistán

Tras orquestar la victoria, el líder del Bayern reflexionó sobre su primera participación en un Mundial.

«De niño soñaba con jugar un Mundial con mi selección y mi país, y ahora lo he logrado», declaró el jugador de 29 años, nombrado mejor del partido. «¿Qué hay más bonito que aportar un gol y una asistencia?».

Pese a la victoria, el banquillo mantuvo la calma. El DT colombiano, Néstor Lorenzo, reconoció la resistencia de los debutantes asiáticos y apuntó lo que se debe mejorar en el torneo.

«Sabíamos que el primer partido no iba a ser fácil», afirmó Lorenzo. «Podríamos haber marcado y ampliado la ventaja, pero nuestros rivales jugaron bien; son un equipo compacto y nos costó superar su defensa. Debemos rematar mejor nuestras jugadas. Tuvimos mucha posesión, pero no creamos centros ni tiros a puerta; tenemos que mejorar eso».

La victoria deja a Colombia en una posición sólida en el Grupo K, tras el empate entre la República Democrática del Congo y Portugal.



