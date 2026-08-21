El presidente de la RFEF, Rafael Louzan, insistió en que ampliar la continuidad de De la Fuente es una recompensa adecuada por su dedicación, humildad y liderazgo en todos los niveles de la estructura de la selección nacional.

En una entrevista con Radio Nacional de Espana (RNE), Louzan explicó: "Creo que es algo que Luis se merece y estamos trabajando en ello. Vamos a trabajar en ello ahora y, de hecho, ya lo estamos haciendo, para ampliar su contrato, que actualmente se extiende hasta 2028, para que podamos llevarlo más allá o en torno a 2030 porque tiene que formar parte de ello".

Louzan añadió: "Su sencillez y su capacidad de trabajo nos han llevado a conseguir este éxito, junto con un inolvidable grupo de jugadores de esta selección española".