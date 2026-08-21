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Luis de la Fuente, listo para un nuevo contrato millonario con España tras la gloria en el Mundial, mientras la RFEF apunta a una ampliación hasta 2030
Los dirigentes de la federación planean una recompensa
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha iniciado formalmente las conversaciones para ampliar el contrato de De la Fuente tras su triunfo histórico al guiar a España a su segundo título del Mundial. El seleccionador, de 65 años, tiene contrato actualmente hasta 2028 después de acordar nuevas condiciones poco después de un cambio en la dirección de la federación. El organismo rector del fútbol español está ahora decidido a asegurar el compromiso a largo plazo del entrenador hasta el torneo de 2030 en casa.
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El presidente confirma que las negociaciones siguen en marcha
El presidente de la RFEF, Rafael Louzan, insistió en que ampliar la continuidad de De la Fuente es una recompensa adecuada por su dedicación, humildad y liderazgo en todos los niveles de la estructura de la selección nacional.
En una entrevista con Radio Nacional de Espana (RNE), Louzan explicó: "Creo que es algo que Luis se merece y estamos trabajando en ello. Vamos a trabajar en ello ahora y, de hecho, ya lo estamos haciendo, para ampliar su contrato, que actualmente se extiende hasta 2028, para que podamos llevarlo más allá o en torno a 2030 porque tiene que formar parte de ello".
Louzan añadió: "Su sencillez y su capacidad de trabajo nos han llevado a conseguir este éxito, junto con un inolvidable grupo de jugadores de esta selección española".
La ambición de la candidatura conjunta crece
Asegurar el futuro de De la Fuente coincide con el impulso de España para albergar la final del Mundial de 2030 como parte de la organización conjunta del torneo con Portugal y Marruecos. La federación cree que ostentar los títulos mundiales masculino y femenino refuerza la candidatura del país para acoger el partido estrella.
Sobre la sede de la final, Louzan afirmó: «Sería difícil entender cualquier desenlace que no fuera que España albergue la final de ese gran Mundial».
- AFP
Los vigentes campeones preparan la defensa de su título
Recién salida de conquistar el mundo, España debe centrar rápidamente su atención en el próximo ciclo y en la defensa de su corona. Atar a De la Fuente aporta una estabilidad táctica esencial mientras incorpora a la siguiente hornada de jóvenes promesas a su máquina ganadora. Esa continuidad tendrá un examen inmediato en la Liga de Naciones de la UEFA el próximo mes, con duelos de altura contra Inglaterra y Croacia en el horizonte.
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