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Luis de la Fuente exige reconocimiento del Balón de Oro para las estrellas de España y apunta a la futura gloria de Lamine Yamal
El seleccionador nacional respalda a España
El seleccionador de España, De la Fuente, ha insistido en que un jugador español debería ser coronado ganador del Balón de Oro de este año. Durante la presentación este jueves del partido de la UEFA Nations League del próximo mes contra la República Checa en Oviedo, el técnico cuestionó la ausencia de Mikel Oyarzabal en la lista oficial de 30 nominados. Los nominados al Balón de Oro de 2026 se anunciaron a principios de esta semana, y la ceremonia está prevista en Londres el 26 de octubre.
- AFP
Yamal, señalado para la cima
De la Fuente elogió el inmenso talento de Yamal y mostró plena confianza en que la perla del Barcelona posee todos los atributos necesarios para conquistar el galardón individual más prestigioso del fútbol.
Defendiendo la calidad de casa, el seleccionador declaró: "Yo siempre apoyo el talento nacional, la 'Marca España'; somos de nivel mundial en desarrollo, rendimiento y calidad. Ahora mismo, diría que Mikel Oyarzabal falta en la lista de nominados: quien tuviera que escribir los nombres debió de dejar caer el papel al suelo y se lo dejó fuera".
Al valorar la trayectoria de Yamal, añadió: "Creo que Lamine Yamal puede ganar el Balón de Oro porque es español y un futbolista increíble. Si no es este año, será en el futuro; no creo que tarde mucho en ganarlo. Le veo hacerlo muy bien al inicio de esta temporada y queremos disfrutar de él durante muchos años más".
Llorente dice adiós a la selección
Al abordar la decisión de Llorente de retirarse del fútbol internacional tras levantar la Copa del Mundo de 2026, De la Fuente reveló que el centrocampista se puso en contacto con él de antemano, y el seleccionador expresó su «respeto y gratitud absolutos» hacia un jugador con el que mantiene una «relación fantástica».
Cuando le preguntaron por la posible inclusión de talentos emergentes como Carlos Espi y Xavi Espart, el técnico comentó: «Sin duda estarán ahí en el futuro. No hay necesidad de apresurarse y debemos mostrar respeto a una generación de futbolistas que lo ha ganado absolutamente todo en los últimos años».
- Getty Images News
Se avecina un duro parón internacional
España afronta un exigente triplete de partidos en el próximo parón internacional, arrancando su campaña en la Liga de Naciones de la UEFA a domicilio ante Inglaterra el 26 de septiembre antes de recibir a Croacia tres días después. El equipo de De la Fuente dará después la bienvenida a la República Checa en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo el 3 de octubre, mientras compagina los ajustes tácticos con una regeneración gradual de la plantilla. Esta serie de partidos de alto perfil también ofrece a las principales figuras de España una plataforma inmejorable de cara a la gala del Balón de Oro en Londres.
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