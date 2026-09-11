Luis de la Fuente exige reconocimiento del Balón de Oro para las estrellas de España y apunta a la futura gloria de Lamine Yamal

De la Fuente elogió el inmenso talento de Yamal y mostró plena confianza en que la perla del Barcelona posee todos los atributos necesarios para conquistar el galardón individual más prestigioso del fútbol.

Defendiendo la calidad de casa, el seleccionador declaró: "Yo siempre apoyo el talento nacional, la 'Marca España'; somos de nivel mundial en desarrollo, rendimiento y calidad. Ahora mismo, diría que Mikel Oyarzabal falta en la lista de nominados: quien tuviera que escribir los nombres debió de dejar caer el papel al suelo y se lo dejó fuera".

Al valorar la trayectoria de Yamal, añadió: "Creo que Lamine Yamal puede ganar el Balón de Oro porque es español y un futbolista increíble. Si no es este año, será en el futuro; no creo que tarde mucho en ganarlo. Le veo hacerlo muy bien al inicio de esta temporada y queremos disfrutar de él durante muchos años más".