Luis de la Fuente elogia la «magia» de Lamine Yamal después de que la sensación del Barcelona inspirara a España hacia una contundente victoria sobre Croacia

La vigente campeona del mundo no tardó en imponer su autoridad en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con Yamal rompiendo el empate apenas 70 segundos después del saque inicial. Ese tanto tempranero supuso el gol más rápido de la carrera del adolescente, superando el que marcó ante Inglaterra en Wembley apenas tres días antes.

Después de la respuesta de Croacia, la sensación del Barcelona se convirtió en asistente en la media hora de partido. Puso un centro milimétrico para que Marc Pubill devolviera la ventaja a la selección local. Yamal luego firmó su segundo de la noche en el minuto 63, sorprendiendo a su compañero de club Dominik Livakovic en el primer palo.

El suplente Nico Williams añadió un cuarto tanto en los últimos minutos para culminar una actuación deslumbrante. El resultado reforzó aún más el dominio de España en la escena internacional y elevó su notable racha de imbatibilidad a 40 partidos.



