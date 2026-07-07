Tras el partido, el seleccionador español destacó que la profundidad de su plantilla fue clave en la victoria. «Ha sido un partido realmente fantástico, una final antes de la final, y, como era de esperar, hemos sufrido hasta el último momento», afirmó el técnico de 65 años. «Hemos hecho un partido muy completo, y los jugadores más importantes son los que salen desde el banquillo. Le dije a [Merino] que jugara como siempre, que apoyara en el centro del campo y en ataque; pensábamos darles un poco más de ritmo de cara a la prórroga. La aportación de los jugadores ha sido magistral».

Su vínculo con Merino, forjado desde las categorías inferiores, lo hace aún más emotivo para el técnico, que destacó la fiabilidad del centrocampista en los momentos clave.

Estoy muy contento por él. Quiero mucho a todos, pero con Mikel hay algo especial: nos conocemos desde hace años. Si hiciera falta, iría a buscarlo a su casa. Es un jugador de talla mundial. Quiero destacar la importancia de los jugadores que salen desde el banquillo. Mikel nunca decepciona; es una apuesta segura».