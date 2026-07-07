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Luis de la Fuente elogia el «magistral» gol de la victoria de Mikel Merino en el tiempo de descuento, con el que España elimina a Portugal tras una actuación «completa» en el Mundial
Los suplentes estrella marcan la diferencia
España se clasificó para los cuartos de final con una actuación que De la Fuente calificó de «muy completa», pese a la presión del derbi ibérico. El centrocampista del Arsenal Merino, asistido por Ferran Torres, marcó el gol que eliminó a Cristiano Ronaldo y Portugal.
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Un vínculo especial con Merino, autor del gol de la victoria
Tras el partido, el seleccionador español destacó que la profundidad de su plantilla fue clave en la victoria. «Ha sido un partido realmente fantástico, una final antes de la final, y, como era de esperar, hemos sufrido hasta el último momento», afirmó el técnico de 65 años. «Hemos hecho un partido muy completo, y los jugadores más importantes son los que salen desde el banquillo. Le dije a [Merino] que jugara como siempre, que apoyara en el centro del campo y en ataque; pensábamos darles un poco más de ritmo de cara a la prórroga. La aportación de los jugadores ha sido magistral».
Su vínculo con Merino, forjado desde las categorías inferiores, lo hace aún más emotivo para el técnico, que destacó la fiabilidad del centrocampista en los momentos clave.
Estoy muy contento por él. Quiero mucho a todos, pero con Mikel hay algo especial: nos conocemos desde hace años. Si hiciera falta, iría a buscarlo a su casa. Es un jugador de talla mundial. Quiero destacar la importancia de los jugadores que salen desde el banquillo. Mikel nunca decepciona; es una apuesta segura».
Elogios para Yamal y Rodri
El entrenador destacó el rendimiento de Rodri y de la joven promesa Lamine Yamal. Aunque algunos vieron dificultades en el extremo del Barcelona, De la Fuente valoró su madurez y señaló que obligó a Portugal a esforzarse en defensa.
«Creo que ha jugado uno de sus mejores partidos; es un día muy importante para su crecimiento», señaló. «La lesión de Nuno Mendes se debe sin duda a la presión a la que le sometió Lamine. Hizo un trabajo espectacular. Infundió miedo. Es uno de los mejores partidos de la historia de Lamine… y aún le queda mucho por dar. Porque necesitamos que siga mejorando». Sobre Rodri, añadió: «Rodri es el faro de este equipo. Un jugador con una presencia excepcional. Aporta equilibrio. Es el mejor jugador del mundo en su posición».
- AFP
España, lista para los cuartos de final
Tras la eliminación de Alemania, Brasil y Portugal, España parte como favorita al título. De la Fuente, centrado en los cuartos de final contra Bélgica en Los Ángeles el viernes, no se preocupa por la etiqueta de equipo a batir tras la victoria 4-1 de los «Diablos Rojos» sobre Estados Unidos.
«No nos importa a quién nos enfrentemos, estamos contentos de estar en cuartos de final y vamos a darlo todo hasta el final», concluyó el seleccionador. «Tenemos muchas cualidades que harán que nuestros rivales piensen que somos el equipo a batir. Tenemos mucha confianza en nosotros mismos, estamos muy seguros de nuestras posibilidades y daremos lo mejor de nosotros hasta el último momento. Nuestros rivales tendrán que ganarnos. Creo que tenemos muchas ventajas que harán que nuestros rivales piensen lo mismo».
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