De la Fuente se mostró desafiante después de la ajustada victoria de su equipo en Londres, al sugerir que quizá el resultado final favoreció a los anfitriones. Los visitantes tuvieron un arranque soñado cuando la sensación adolescente Lamine Yamal vio puerta a los dos minutos, pero el partido cambió rápidamente de rumbo cuando Anthony Gordon y Harry Kane marcaron en rápida sucesión para dar a Inglaterra una ventaja de 2-1 al descanso. Pese al contratiempo, De la Fuente insistió en que su equipo dictó el ritmo del partido durante la gran mayoría de la noche.

"Creo que el partido estuvo bajo control la mayor parte del tiempo, salvo los seis o siete minutos en los que nos desconectamos y ellos nos castigaron", dijo el seleccionador español a los periodistas. "Teníamos que prestar más atención para cubrir los espacios ante un rival, ante Inglaterra, una superpotencia por su talento, pero creo que tuvimos el partido bajo control. Esta generación es excepcional y sigue teniendo hambre, y sigue queriendo jugar. Los números son indicadores objetivos de lo que vemos, pero todavía queremos mejorar y crecer".