AFP
Traducido por
Luis de la Fuente critica la «extrema dureza» de Uruguay y las decisiones del VAR, y espera «partidos normales» en las eliminatorias del Mundial
España supera con dificultad una dura prueba ante Uruguay
España se clasificó primera de grupo para los dieciseisavos del Mundial tras ganar 1-0 a Uruguay en Guadalajara. De la Fuente destacó el juego físico del partido y admitió que su equipo no pudo imponer su estilo de posesión. El seleccionador español elogió a sus jugadores por afrontar un encuentro exigente, pero admitió que el partido se alejó del estilo de fútbol que su equipo quiere practicar. También señaló que el planteamiento agresivo de Uruguay llevó a España al límite durante todo el partido.
- AFP
De la Fuente cuestiona la actuación arbitral
De la Fuente elogió la resistencia de sus jugadores, pero criticó el arbitraje y el VAR tras el partido. España acabó primera de grupo, pero el técnico cree que los árbitros debían haber controlado mejor la intensidad física del encuentro.
«Sigo admirando a Marcelo Bielsa; los partidos los juegan los futbolistas», afirmó De la Fuente. «Iba a ser un partido muy exigente y tenemos que aceptar las circunstancias. No es el tipo de partido más cómodo, pero para eso están los árbitros. Nos llevaron al límite, jugaron con mucha dureza y estuvimos a la altura de las circunstancias.
Cada partido es distinto; tenemos otras virtudes y respetamos otros estilos, pero hay que ganar en todas las circunstancias. Sin brillar, estuvimos a la altura. El partido fue muy exigente y mantuvimos la concentración, sin caer en provocaciones.
«Mis jugadores quieren mejorar cada día. En un partido muy distinto a nuestro estilo, estuvieron a la altura. El arbitraje es difícil; hay herramientas como el VAR que deberían ayudar. Espero que de ahora en adelante sean partidos normales. No quiero meterme en líos ni hablar de los árbitros».
España se enfrenta a problemas de lesiones antes de los dieciseisavos de final
El partido dejó secuelas físicas para España. Nico Williams acabó con molestias y Yeremy Pino sufrió un golpe en la clavícula que podría marginarlo del torneo. Pese a ello, De la Fuente se mostró satisfecho con la evolución del equipo, aunque reconoció que España no brilló en la posesión.
«Soy muy exigente conmigo mismo. Queremos ser mejores, pero ya hemos jugado muy bien. Ante Arabia Saudí fuimos fantásticos media hora; hoy nos costó encadenar pases. Debemos mover el balón más rápido, con nuestro ritmo habitual».
- Getty Images Sport
España se centra ahora en las eliminatorias.
España ya piensa en la fase eliminatoria, donde De la Fuente espera recuperar el estilo de juego habitual. Se controlará de cerca la condición física de Williams y Pino, mientras La Roja se prepara para los dieciseisavos de final en el Los Angeles Stadium el 2 de julio; su rival se definirá en la última jornada de la fase de grupos.