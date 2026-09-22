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Luis de la Fuente admite su sorpresa por el fichaje de Rodri por el Barcelona mientras el seleccionador español celebra su regreso a La Liga
El sorprendente movimiento al Barcelona y los vínculos con el Bernabéu
De la Fuente ha ofrecido una reveladora visión sobre el culebrón del fichaje de Rodri, al desvelar que incluso dentro del entorno de la selección nacional hubo sorpresa por el destino final del centrocampista. Durante meses, el exjugador del Manchester City había estado fuertemente vinculado con un regreso a la capital española, concretamente para unirse al equipo de Jose Mourinho. Sin embargo, su llegada al Barcelona pilló a muchos por sorpresa, incluido el hombre que lo dirige en el panorama internacional. De la Fuente confesó que había seguido la situación de cerca por su relación personal con el jugador, aunque seguía convencido de que al centrocampista le esperaba una camiseta blanca.
Cuestionado sobre si el posterior movimiento al Camp Nou le había dejado atónito, el seleccionador español se mostró sorprendentemente sincero sobre cuáles eran sus expectativas. "Es cierto que al principio me sorprendió, pero también es verdad que tengo muy buena relación con él y con su entorno, y me fueron informando en determinados momentos", dijo De la Fuente a El Larguero.
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Impulsando el fútbol nacional
A pesar de la sorprendente decisión de Rodri, De la Fuente da la bienvenida al regreso del jugador estrella a LaLiga. El seleccionador prioriza por encima de todo que los mejores futbolistas de España compitan en casa, después de que anteriormente expresara su sorpresa por el hecho de que tantos miembros de esta generación excepcional estuvieran jugando en el extranjero. De la Fuente recibe su vuelta a LaLiga como un gran aspecto positivo para el fútbol nacional.
Para De la Fuente, el club concreto que elige un jugador es mucho menos importante que el beneficio general de volver a tener a la élite del talento español mostrando su calidad en la liga nacional. «Lo más importante es ver a esos grandes jugadores jugando en España. Lo que me sorprende es ver a tantos futbolistas de esta fantástica generación jugando fuera de España. Por eso celebro que hayan vuelto y estén elevando el nivel del fútbol español y de la liga», dijo.
La flexibilidad táctica y la asociación con Pedri
La llegada de Rodri al Barcelona ha abierto un debate táctico más amplio sobre cómo puede coexistir con su compañero y maestro del centro del campo Pedri. Aunque algunos críticos sugieren que sus estilos podrían solaparse, De la Fuente insiste en que ambos pueden formar una sociedad devastadora, siempre que se adapten a las fortalezas del otro. Señaló que Pedri ya ha mostrado disposición para evolucionar su juego en función de los futbolistas que le rodean. El seleccionador apuntó que la presencia de una fuerza dominante como Rodri altera de forma natural las exigencias para quienes juegan a su lado, un reto que cree que sus jugadores están más que capacitados para afrontar.
Al explicar las complejidades de su posible química, De la Fuente destacó los perfiles únicos de sus opciones en el centro del campo. «Sí, claro que pueden, pero tenemos que ser conscientes de que el estilo de juego de Pedri ha cambiado un poco. Y ya lo dije en el Mundial: prefiero al Pedri de la selección, porque no es lo mismo jugar con un grupo de compañeros que con otro», expalicó.
«Rodrigo te hace jugar de otra manera; Pedri tiene que ofrecer otras cosas, y lo hace porque es muy bueno. Tener a Rodrigo en el equipo siempre es una buena noticia, porque es el mejor del mundo en su posición. Somos unos privilegiados por tener ese tipo de relación entre nosotros».
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Un exigente calendario otoñal de partidos
De la Fuente debe volver de inmediato a centrarse en sus funciones en la banda, mientras España se prepara para un calendario internacional muy exigente. La recién proclamada campeona del mundo regresará a los terrenos de juego en Londres el 26 de septiembre para un amistoso de altura contra Inglaterra. Tras su viaje al otro lado del canal, España viajará a Oviedo para enfrentarse a la República Checa en un duelo crucial el 3 de octubre, antes de cerrar finalmente una extenuante ventana internacional con una dura prueba de máxima presión a domicilio contra Croacia en territorio hostil.
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