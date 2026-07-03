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Luis de la Fuente admite que Lamine Yamal «aún no ha dado el salto» al Mundial 2026, tras no marcar en la victoria ante Austria en dieciseisavos
La Roja se impone a Austria
España rompió 16 años sin ganar un partido de eliminatorias del Mundial masculino al vencer 3-0 a Austria en Los Ángeles. Un doblete de Mikel Oyarzabal y un cabezazo de Pedro Porro reflejaron la superioridad de La Roja. La joven promesa del Barcelona, Yamal, causó estragos con una media de 12 regates cada 90 minutos, pero las paradas de Alexander Schlager le privaron del gol.
- Getty Images Sport
El entrenador espera un impacto inminente.
Tras el partido, De la Fuente destacó la madurez del equipo en su debut en la fase eliminatoria y elogió a Yamal, quien se convirtió en el jugador europeo más joven en ganar 10 partidosen un gran torneo.
«Tiene muchas ganas de demostrar su identidad futbolística en un Mundial, donde un jugador de su calibre debe brillar, y eso es precisamente lo que está haciendo. Tiene mucho que ofrecer; está tranquilo, pero motivado, porque ve cómo otros jugadores ofrecen un gran espectáculo, y aunque todavía no ha dado el salto definitivo, lo hará la próxima vez», concluyó.
La actuación de Oyarzabal cosecha elogios
La goleada mantiene a España como una de las dos selecciones, junto a México, que aún no han encajado gol en sus cuatro primeros partidos. De la Fuente destacó la disciplina táctica que anuló el juego aéreo de Austria y resaltó el doblete de Oyarzabal.
Añadió: «Mikel ha demostrado su potencial. Es un futbolista excepcional y una persona con los pies en la tierra; ahí reside su grandeza. Se merece el reconocimiento, al igual que el resto de la plantilla; han jugado un partido extraordinario. Los que salieron desde el banquillo también rindieron a un nivel muy alto, y me alegro por todos ellos».
- AFP
Se avecina un duelo ibérico en EE. UU.
España viaja a Dallas para enfrentar a Portugal el lunes en un atractivo partido de octavos de final. El equipo de De la Fuente llega en gran forma, tras ganar todos sus encuentros gracias a su eficacia ofensiva y a su dominio del centro del campo. Este duelo será la prueba definitiva para los campeones de Europa, que buscarán neutralizar a un motivado Cristiano Ronaldo.
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