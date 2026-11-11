«¿Scudetto? Para nosotros, este es el momento de dejar descansar a los chicos. Hemos disputado un primer tercio de temporada extraordinario. Nuestro reto era seguir siendo competitivos cada tres días y creo que nuestra trayectoria en la Champions League demuestra que lo hemos conseguido. Este es el primer pilar importante de nuestra temporada y debe seguir siéndolo.

El partido contra el Inter fue simplemente un encuentro ante un grandísimo equipo, el más fuerte de Italia, que afrontó el partido de una manera distinta a la habitual, diría que extraordinaria. Sabemos que tenemos que mejorar y crecer, pero eso no nos sorprende. Se asocia la palabra Scudetto con el Como, pero nosotros no la asociamos con el Como. Seguimos centrados en el trabajo diario, en nuestros objetivos y en nuestro crecimiento. Estoy seguro de que también aprenderemos del último partido, porque nuestro enfoque siempre es el mismo: intentamos mirar más allá del último resultado. Ya hemos olvidado el 9-1 en la Champions League. Ahora pensaremos en preparar un gran partido contra el Cagliari»