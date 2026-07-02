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¡Lucy Bronze se queda! La estrella de las Lionesses renueva su contrato con el Chelsea, que estaba a punto de expirar, mientras continúa la espera de noticias sobre Hannah Hampton y Aggie Beever-Jones
Oficial: Bronze renueva con el Chelsea
El jueves se anunció la renovación de Bronze por un año, dos días después de que expirara su anterior contrato. La exdefensa del Barcelona y del Lyon ha sido clave desde su llegada al Chelsea hace dos años, cuando fue uno de los primeros fichajes de la nueva entrenadora, Sonia Bompastor. A pesar de la llegada de su compañera en el lateral derecho, Ellie Carpenter, Bronze ha demostrado su versatilidad al jugar como central cuando ha compartido alineación con la internacional australiana.
Al hablar sobre su renovación, Bronze declaró: «Siento que esto es lo mejor para mí en este momento. He disfrutado mucho de estos dos últimos años en el Chelsea y de mi regreso a Inglaterra, y creo que ahora nos encontramos en un momento en el que estamos avanzando como club. Si a eso le sumamos el traslado a Stamford Bridge, es un momento realmente emocionante para formar parte del equipo».
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Un respiro en el frustrante verano del Chelsea hasta ahora.
La renovación de Bronze es una buena noticia para los aficionados del Chelsea en un mercado de fichajes frustrante. Los Blues necesitan urgentemente una delantera tras las salidas de Catarina Macario en marzo y de Sam Kerr al final de la temporada, pero se han topado con varios obstáculos.
Khadija Shaw parecía llegar gratis, pero tras ganar la Bota de Oro de la Superliga Femenina y llevar al City a su primer título en diez años, renovó por cuatro temporadas.
El Chelsea centró entonces su atención en Felicia Schroder, la goleadora de 19 años que marcó 30 goles en la máxima categoría sueca en 2025 y fue máxima anotadora en la primera edición de la Europa Cup. A pesar de presentar, según se informó, una oferta récord mundial por la estrella del Hacken, fue el Real Madrid quien se llevó el gato al agua en la puja por su fichaje, presentando a la joven como su última incorporación la semana pasada.
Para colmo, Salma Paralluelo rechazó una oferta el mes pasado tras dejar el Barcelona y aún no decide su futuro. La futbolista de 22 años, capaz de actuar como delantera o extremo, anotó dos goles en la final de la Liga de Campeones y ahora interesa al Arsenal, las London City Lionesses, el Lyon y el París Saint-Germain. El Chelsea también la siguió, pero no aceptó sus exigencias salariales, que según The Athletic superan el millón de libras al año.
¿Habrá más renovaciones? Hampton y Beever-Jones no lo tienen claro.
Los Blues no solo deben centrarse en nuevos fichajes. Bronze es una de las cuatro jugadoras cuyo contrato vencía este verano y que no se despidieron del club al final de la temporada, a diferencia de Kerr, quien fichó por el Gotham tras despedirse en Londres.
El Chelsea ya ha renovado cinco contratos este año: Bronze se une a Lauren James, Sandy Baltimore, Becky Spencer y la entrenadora Bompastor, quienes seguirán en Stamford Bridge, donde el equipo femenino jugará la mayoría de sus partidos en casa la próxima temporada.
Sin embargo, la portera estrella Hampton y su compañera en la selección inglesa Beever-Jones también finalizan contrato el 30 de junio y aún no hay novedades sobre su futuro. Beever-Jones y la joven portera de la cantera Katie Cox, cuyo vínculo también expira este verano, cuentan con una opción de prórroga de un año. Los aficionados del Chelsea esperan que la renovación de Bronze sea la primera de muchas.
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Llega un nuevo fichaje... y parece probable que haya una salida
Las Blues ya se han mostrado activas en el mercado de fichajes de verano, incorporando a la plantilla a la capitana de Irlanda, Katie McCabe, tras su salida del Arsenal. Considerada una de las mejores laterales izquierdas del fútbol actual, su llegada refuerza esa posición en el equipo y probablemente permitirá a Baltimore, una extremo natural que en ocasiones ha jugado más retrasada, jugar más adelantada con mayor frecuencia.
Además, se espera que Niamh Charles, vinculada con el Manchester City según BBC Sport, deje el club pronto.