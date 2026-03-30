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Lucy Bronze, la heroína de las Lionesses, se marca el reto de la Liga de Campeones con el Chelsea para emular la «historia» del equipo masculino de los Blues
En busca del esquivo sueño europeo
En declaraciones a la UEFA, Bronze expresó su deseo de ayudar al Chelsea a conseguir el único título importante que le falta en su palmarés. Aunque el club ha dominado a nivel nacional, el éxito europeo sigue siendo el objetivo definitivo.
«Es el único título que se le ha resistido al club; llegar a la final, estar tan cerca en las semifinales y vencer a los mejores equipos en la Liga de Campeones, pero sin llegar a cruzar la línea de meta», dijo la jugadora de 34 años.
Espera elevar al equipo femenino al estatus legendario de sus homólogos masculinos, y añadió: «La Liga de Campeones también desempeña un papel fundamental en la historia del equipo masculino, así que estaría bien poder alzarnos por fin con el título».
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Remontar el marcador ante el Arsenal
Para hacer realidad ese sueño, las Blues tienen ante sí una tarea titánica. Deben remontar el 3-1 en contra de la ida contra el Arsenal cuando los clubes londinenses se enfrenten de nuevo el miércoles para clasificarse para su cuarta semifinal consecutiva. Sin embargo, la defensora se mantiene optimista, tras haber ayudado a su equipo a remontar en circunstancias similares contra el Manchester City la temporada pasada. Su palmarés europeo no tiene parangón; tras debutar en la competición con el Everton en 2010, se convirtió en la primera defensora en ser nombrada Jugadora del Año de la UEFA en la temporada 2018-19 y ganó tres títulos consecutivos con el Lyon.
La experiencia y el poder de la fe
Tras sufrir una derrota por un marcador global de 8-2 ante el Barcelona en las semifinales de la temporada pasada, el Chelsea ha reforzado su plantilla con jugadoras de probada solvencia. «Tras la experiencia de la Liga de Campeones de la temporada pasada, hemos aprendido mucho y hemos madurado mucho. El grupo en su conjunto es relativamente joven, pero creo que la incorporación de Keira Walsh, Ellie Carpenter y yo misma —jugadoras que hemos triunfado en la Liga de Campeones no solo una vez, sino en numerosas ocasiones— aporta experiencia», afirmó.
Además, la veterana cree que la fortaleza psicológica es fundamental: «No siempre es el equipo que rinde mejor a lo largo de la temporada el que acaba ganando... se trata simplemente de mantenerse unidas y creer que se puede lograr».
- AFP
Inspirarse en las leyendas del pasado
El ansia de gloria continental de la lateral derecha se forjó al ver cómo figuras emblemáticas dominaban este deporte. «Es una competición que seguí desde la distancia durante muchos años y en la que vi a tantas superestrellas levantar el trofeo; pienso en Wendie Renard, con quien jugué, pero verla levantar el trofeo tantas veces fue una verdadera fuente de inspiración para mí», afirmó.
Tras mudarse dos veces de país específicamente para ganar este torneo, su vínculo con él es profundo. «Creo que es la competición que más cerca tengo del corazón, siempre lo ha sido, y en todos los equipos a los que voy, encuentro que la Liga de Campeones es siempre lo único que permanece igual, sin importar en qué equipo haya jugado en Europa».