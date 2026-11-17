La convocatoria de Goodwin llega ante la falta de alternativas de garantías en la posición de delantera centro, aunque Wiegman también ha recuperado a Aggie Beever-Jones tras su ausencia en la última lista. La jugadora del Chelsea estaba entonces recuperándose de una lesión, pero ha jugado más en las últimas semanas y puso fin a una sequía goleadora de 13 meses en la Women's Super League con un tanto ante el Charlton a principios de mes.

Poppy Pattinson también regresa por primera vez desde marzo, mientras que Niamh Charles no está tras perderse los dos últimos partidos del Manchester City. Grace Clinton y Ella Toone figuran en la convocatoria después de quedarse fuera de la lista inicial del mes pasado , aunque ambas fueron citadas posteriormente debido a las lesiones. Su inclusión coincide con la ausencia en el centro del campo de Lucia Kendall, que no estuvo disponible para el Aston Villa el pasado fin de semana.

Esa zona del campo también cuenta de nuevo con Erica Parkinson y Lexi Potter , las dos jóvenes promesas que debutaron en la eliminatoria a doble partido contra Grecia durante la última concentración.

Otra ausencia destacada es la de Lauren James, que sufrió una lesión en los isquiotibiales a principios de este mes.