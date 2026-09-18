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Luciano Spalletti hace una valoración agridulce de Randal Kolo Muani después de que la estrella francesa por fin estrenara su cuenta con la Juventus en la demolición por 5-0 del NEC en la Europa League
Spalletti exige más a Kolo Muani
El delantero francés, que llegó con grandes expectativas durante el mercado de fichajes de verano, por fin estrenó su cuenta, mostrando las condiciones físicas que le convirtieron en un objetivo prioritario para el club. Pese a lo contundente del marcador, Spalletti se apresuró a señalar aspectos en los que su equipo todavía puede encontrar pequeñas mejoras, concretamente en lo referente al rendimiento de Kolo Muani. El técnico cree que todavía no ha alcanzado una marcha más en términos de confrontación física.
"Tiene esa facilidad con la que corre y esta fuerza; obviamente, tener espacios así resalta sus características, pero necesita hacerse valer más en los duelos, porque en estas situaciones tiene que ponerle más empeño, ya que es fuerte y está sano; anoche estaba solo en la concentración de entrenamiento. Le importa mucho y sufre si no puede dar más. Así que le decimos bien hecho", dijo Spalletii a Sky Sports Italia.
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Reponerse del revés ante el Sassuolo
La victoria sirvió como el antídoto perfecto a un reciente y decepcionante tropiezo doméstico ante el Sassuolo, y demostró que la plantilla tiene la fortaleza mental necesaria para rehacerse en el escenario europeo. Spalletti señaló que sus jugadores transformaron la incertidumbre de la derrota en una toma de decisiones clínica sobre el césped, ejecutando un plan táctico que dejó a sus rivales neerlandeses sin respuestas durante los noventa minutos en el Allianz Stadium.
«Estoy extremadamente satisfecho porque los chicos saltaron al campo con la cabeza clara, convirtieron las dudas que surgen después de las derrotas en las decisiones correctas y eligieron bien», explicó. «Los goles también fueron impresionantes, y supieron sacar partido de su propio estilo y filosofía, utilizando las acciones de sus rivales en su propio beneficio. Usaron una salida de balón en profundidad para atraer al rival y luego atacar el espacio».
Respeto por el planteamiento ofensivo del NEC
A pesar de lo abultado del marcador, Spalletti no tardó en señalar que el resultado fue producto de una concentración sostenida y no de una falta de calidad del rival. El conjunto de la Eredivisie llegó a Turín con la reputación de practicar un fútbol de alta intensidad, y el técnico de la Juve insistió en que su equipo no podía permitirse ni un solo momento de complacencia. Al mantener su disciplina táctica, la Juventus pudo neutralizar la amenaza que planteaba el estilo expansivo del NEC, que Spalletti cree que causará problemas importantes a otros equipos de la competición a medida que avance la fase de grupos.
«Esta noche mantuvimos la concentración hasta el final, su ritmo era fuerte y podían volverse peligrosos», declaró Spalletti. «Es fácil hablar ahora después de un 5-0, pero con Bodo Glimt tuvieron un gran heat aunque perdieron. El NEC creará problemas a varios equipos por su manera de jugar», señaló.
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Una noche de estrenos y recuperación de los veteranos
Más allá de Kolo Muani, el partido dejó varias noticias positivas más para la Juventus. Nico Gonzalez prolongó su gran momento al abrir el marcador, mientras que Nick Woltemade también firmó su primer gol con el club. Quizá lo más significativo a nivel emocional fue la presencia de Perr Schuurs, que regresó a la alta competición tras una larga ausencia por lesión. La actuación colectiva sugiere que Spalletti está construyendo con éxito profundidad y confianza dentro de una plantilla que parecía momentáneamente tocada hace apenas unos días, lo que fija un listón alto para sus próximos compromisos.
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