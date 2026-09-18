El delantero francés, que llegó con grandes expectativas durante el mercado de fichajes de verano, por fin estrenó su cuenta, mostrando las condiciones físicas que le convirtieron en un objetivo prioritario para el club. Pese a lo contundente del marcador, Spalletti se apresuró a señalar aspectos en los que su equipo todavía puede encontrar pequeñas mejoras, concretamente en lo referente al rendimiento de Kolo Muani. El técnico cree que todavía no ha alcanzado una marcha más en términos de confrontación física.

"Tiene esa facilidad con la que corre y esta fuerza; obviamente, tener espacios así resalta sus características, pero necesita hacerse valer más en los duelos, porque en estas situaciones tiene que ponerle más empeño, ya que es fuerte y está sano; anoche estaba solo en la concentración de entrenamiento. Le importa mucho y sufre si no puede dar más. Así que le decimos bien hecho", dijo Spalletii a Sky Sports Italia.