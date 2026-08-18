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Luciano Spalletti explica por qué la Juventus se fijó en Alisson Becker y Emiliano Martinez antes de fichar a Guglielmo Vicario
Spalletti revela ambiciosos objetivos para la portería
El exguardameta del Tottenham Hotspur se ha incorporado al gigante de Turín en una cesión inicial de una temporada con opción de compra por una cifra, según se informa, de 8 millones de euros más 2 millones de euros en variables ligadas al rendimiento, pero no era el único gran nombre en la lista de candidatos. Spalletti fue sincero cuando le preguntaron por quéel club había explorado movimientos por Becker, del Liverpool, y Martinez, del Villa antes de decidirse por el internacional italiano. El entrenador sugirió que el perfil de esas estrellas consolidadas de la Premier League se consideró inicialmente una forma de aportar liderazgo inmediato a la plantilla.
"Había algunas valoraciones que hacer, pero en general no teníamos dudas sobre Vicario. Probablemente pensamos que, al tener a un portero experimentado como Alisson, Martinez y demás, porque eran los nombres que estábamos buscando, seguiríamos teniendo algo más en términos de experiencia, pero Vicario también ha ganado competiciones, ha tenido experiencia en el extranjero en un club muy importante, así que estamos a ese nivel", explicó Spalletti.
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Las cualidades de Guglielmo Vicario
A pesar de los vínculos de alto perfil con Alisson y Martinez, Spalletti no tardó en elogiar la profesionalidad y la fortaleza mental que Vicario aporta al Allianz Stadium. El entrenador cree que ha asegurado a un jugador cuya dedicación al oficio no tiene comparación, y destacó una madurez que le diferencia de muchos de sus compañeros.
"Vicario es un jugador maduro, inteligente y profesional. Tiene pedigrí, es uno de esos jugadores que piensa en este deporte incluso cuando se va a casa en su tiempo libre", continuó Spalletti. "Hay otros que se toman su profesión más a la ligera, pero Vicario es uno de esos que me gustan, de los que están comprometidos. Ha tenido el proceso de crecimiento adecuado. No sé por qué, pero en el último año probablemente se vio privado de algo que hizo que no pudiera rendir, pero sigue siendo un portero de primer nivel".
Añadiendo garra sudamericana con Jhon Lucumi
Más allá de la portería, la Juventus también se ha movido para reforzar sus opciones defensivas con el fichaje de Jhon Lucumi procedente del Bolonia. Se espera que el central colombiano, que causó una gran impresión durante su etapa en el Stadio Renato Dall'Ara, aporte una presencia física que, según Spalletti, le faltó a la plantilla la temporada pasada. El técnico señaló que Lucumi posee un temperamento específico habitual en los defensas sudamericanos, algo que considera vital para las exigencias de una campaña nacional y europea.
"Lucumi tiene ese empuje, esa potencia física que realmente nos vendría muy bien", dijo Spalletti. "Es algo muy sudamericano, lo llaman garra, cuando el carácter se impone en el juego".
- AFP
Refuerzos en ataque y chispazos de creatividad
La reestructuración veraniega también ha traído las llegadas de Randal Kolo Muani y del joven Kerim Alajbegovic, de quienes Spalletti habló con grandes elogios. El técnico reveló que su admiración por Kolo Muani se remonta a su etapa al frente del Napoli, donde pudo comprobar de primera mano la calidad del francés en la escena europea.
«Me había enfrentado a Kolo Muani en la Champions League cuando estaba en el Napoli y aprecié sus características, incluso le seguimos durante un tiempo», reveló el entrenador. «Es un delantero completo, ataca los espacios, trabaja con el equipo, es rápido, tiene técnica, un poco de todo. En cuanto a Alajbegovic, tiene creatividad y calidad, le sobra clase, es una maravilla verle jugar. Tendremos que ver si puede ser concreto en sus actuaciones, porque tiene una zurda fantástica y puede jugar en varios roles diferentes, no solo en uno específico».
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