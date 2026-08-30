AFP
Traducido por
Luciano Spalletti exige movimientos a la Juventus en el mercado de fichajes ante el aumento de la preocupación por la lesión de Khephren Thuram
La pesadilla de la lesión de Thuram obliga a una intervención de un especialista
El principal motivo de la exigencia de Spalletti es el deterioro de la rodilla de Khephren Thuram. El centrocampista francés ha sufrido un inicio miserable en su carrera en Italia, pasando la mayor parte del verano trabajando al margen del grupo principal. Ahora existe un temor real dentro del club de que el jugador pueda necesitar una intervención quirúrgica para resolver un persistente síndrome patelofemoral que le ha afectado desde sus últimos meses en Francia. La situación ha llegado a un punto crítico, lo que ha llevado a una consulta urgente con uno de los profesionales médicos más respetados de este deporte.
En un intento por encontrar claridad, Thuram volará a Lyon a principios de la próxima semana para ver a Bertrand Sonnery Cottet, el especialista que operó anteriormente a Gleison Bremer y Federico Gatti. El resultado de esta visita dictará la estrategia de la Juventus en las últimas horas del mercado.
- Getty Images
La crisis en el centro del campo obliga a Spalletti a hablar claro
La frustración del entrenador se debe a una combinación de mala suerte en la enfermería y oportunidades perdidas en el mercado. La Juventus había sido vinculada con insistencia a un movimiento por el ex del AC Milan Franck Kessie, pero la operación no llegó a materializarse, dejando un vacío importante en el plan de fichajes. La victoria sobre el Parma quedó en cierto modo eclipsada por una novedad preocupante relacionada con Andrea Cambiaso, que tuvo que ser sustituido tras sufrir un golpe. Esto se suma a una enfermería ya saturada en el Allianz Stadium, con Kenan Yildiz actualmente de baja entre dos y tres meses por una fractura de metatarsiano y con Weston McKennie también ausente.
En declaraciones a DAZN después del pitido final, Spalletti no ocultó la realidad de la situación y admitió que la plantilla actual no está preparada para afrontar la larga temporada que tiene por delante sin una mayor inversión. «Si se confirma la situación de Thuram, entonces necesitamos un jugador en el centro del campo. Nuestros directivos habían organizado un planteamiento lógico e interesante, pero eso se ha caído, así que buscarán una alternativa», dijo Spalletti.
Defendiendo la sólida actuación en Turín
A pesar de las ausencias, Spalletti no tardó en defender la actuación de su equipo frente a las insinuaciones de que el rendimiento estuvo por debajo de lo esperado. El técnico expresó su satisfacción por la presión sostenida que ejerció su equipo, aunque el último pase o la definición no siempre fueron precisos en los compases iniciales. Para el exentrenador del Napoli, la disciplina táctica mostrada por sus jugadores fue la conclusión más alentadora de la noche.
“También me gustó mucho la primera parte. Es cierto que no conseguimos crear el espacio para buscar los disparos a puerta, con los movimientos alrededor del área, que estuvimos un poco caóticos con 20 centros. Hubo una gran parada de Guglielmo Vicario, porque oí a gente decir que el resultado estaba en duda y que la Juventus fue decepcionante, pero ese cabezazo fue la única ocasión que tuvo el Parma", explicó Spalletti.
"Jugamos un partido muy serio, con intención y calidad. Estaría contento de seguir así; el problema es que no fuimos lo bastante precisos como para generar más problemas".
- Getty Images Sport
Exigen a Kolo Muani que muestre más garra
Aunque Nico Gonzalez y Teun Koopmeiners aportaron el impulso decisivo desde el banquillo para asegurar los tres puntos, Spalletti centró su atención en Randal Kolo Muani. El exdelantero del Paris Saint-Germain ha mostrado destellos de su indudable calidad técnica y de su explosividad, pero su entrenador cree que a su juego le falta un ingrediente que le impide alcanzar todo su potencial en el entorno de la Serie A.
"Creo que sabe jugar en muchas situaciones, porque tiene calidad y velocidad. Solo necesita un poco más de sangre en las venas, más garra en esos momentos, porque en mi opinión eso lo solucionará todo", señaló Spalletti.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias