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Yosua Arya
Traducido por

Luciano Spalletti elogia al «hombre de más» Kamil Grabara mientras la Juventus arrolla al NEC Nijmegen en la Europa League

L. Spalletti
K. Grabara
Juventus
Europa League
Juventus vs NEC Nimega
NEC Nimega

Luciano Spalletti se mostró encantado después de que su equipo lograra una contundente victoria por 5-0 ante el NEC Nijmegen en la Europa League en el Allianz Stadium. El técnico italiano elogió al portero debutante Kamil Grabara por su aplomo y destacó los exitosos cambios tácticos realizados debido a una plantilla mermada.

  • Una exhibición europea dominante

    Spalletti se marchó del Allianz Stadium completamente satisfecho tras dirigir una contundente victoria por 5-0 sobre el Nijmegen en la Europa League. El técnico italiano quedó encantado con la contundencia de la actuación de sus jugadores, que desmantelaron a sus rivales neerlandeses.

    Este resultado supone un inicio perfecto en la competición europea, marcado por la destacada actuación del debutante portero Grabara. El guardameta mantuvo la portería a cero en su primera aparición, ganándose al instante la confianza de su entrenador y de sus compañeros.

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    Grabara brilla en su debut

    Spalletti no tardó en señalar a su nuevo portero para dedicarle un elogio especial tras el pitido final. En declaraciones a Sky Sport Italia, destacó las cualidades modernas de Grabara bajo palos y su capacidad para distribuir el balón bajo presión.

    «Permítanme felicitar a Grabara, que mostró serenidad y capacidad para jugar con los pies», explicó Spalletti. «En estos partidos los porteros se convierten en el hombre extra, y si puedes encontrar así a un hombre libre dentro del campo, se te abren espacios».

  • Adaptarse a una plantilla mermada

    A pesar de lo contundente del marcador, Spalletti admitió que alterar la estructura del equipo era un riesgo necesario. Con la plantilla actualmente mermada en efectivos, el técnico se vio obligado a adaptar su planteamiento táctico para asegurar el resultado.

    «Por lo que mostramos, podríamos haber sido más compactos y, naturalmente, haber dejado menos espacio a la espalda de la línea defensiva», señaló. «Visto cómo fue, la decisión de cambiar algo fue la correcta. Ahora tenemos tan pocos jugadores que tenemos que adaptarnos».

    También elogió la toma de decisiones general de sus jugadores y añadió: «Saltaron al campo con la cabeza clara, convirtieron las dudas en decisiones y las tomaron bien. Supieron sacar el máximo partido a su deseo de hacer algo».

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    Aprovechando el impulso europeo

    Tras este contundente triunfo por 5-0, la Juventus debe ahora recuperarse y preparar sus próximos compromisos nacionales. El técnico esperará que esta flexibilidad táctica y esta pegada se trasladen al fin de semana. Con opciones limitadas a su disposición, Spalletti seguirá confiando en gran medida en que figuras emergentes como Grabara den un paso al frente.

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