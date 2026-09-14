Spalletti se negó a cargar contra sus jugadores tras una caótica derrota por 3-2 ante el Sassuolo y, en su lugar, optó por elogiar la ambición que acabó provocando su caída. La Juventus se vio inmersa en una batalla de ida y vuelta en el Mapei Stadium, donde su arreón final en busca de la victoria la dejó expuesta a un contraataque letal. La derrota escoció especialmente porque llegó por medio de un gol de Adzic, un jugador que actualmente pertenece a la Juventus, y que asestó el golpe definitivo con la última patada del partido.

El entrenador admitió que los dos goles encajados al final fueron consecuencia de haber perdido el equilibrio mientras intentaban desesperadamente asegurar la victoria. "Los dos goles encajados llegaron porque perdimos el equilibrio, pero eso dependió del hecho de que teníamos el deseo de darle la vuelta a un partido que se había complicado y que habríamos merecido remontar", explicó el entrenador. "Luego es cierto que la Juve no puede dejar el campo abierto como hizo, pero lo hizo para ganar el partido y la posibilidad estaba ahí. La opción fácil habría sido mantenerse equilibrados y evitar la derrota; intentar ganarlo, como hicimos nosotros, es el camino más difícil, pero es un enfoque que aprecio. No supimos finalizar la jugada y acabamos perdiendo un partido doloroso que tiene un coste muy alto".