Aunque el regreso de McKennie y Andrea Cambiaso supone un impulso enorme, la Juventus sigue lidiando con una lista larguísima de ausencias que complica la planificación táctica de Spalletti. La Vecchia Signora afrontará el partido sin un total de nueve jugadores del primer equipo, entre ellos Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli y Arkadiusz Milik. Además, Lloyd Kelly no está disponible por sanción y Edon Zhegrova sigue sin poder jugar, ya que no fue incluido en la lista oficial de la UEFA del club para la competición. Esta falta de profundidad ha puesto una responsabilidad extra sobre jugadores como Teun Koopmeiners para mantener un nivel alto.

Spalletti subrayó la importancia de que den un paso al frente las estrellas que le quedan, en particular el internacional neerlandés Koopmeiners, que será crucial en la batalla del centro del campo contra sus compatriotas. «Es importante para nosotros», insistió Spalletti. «Siempre esperamos que juegue al nivel que sabemos que es capaz de ofrecer. En cada partido hay decisiones individuales y personales que tomar».

«Tiene la obligación de mostrarnos las decisiones correctas. Sabemos que las tiene dentro, de lo contrario no sería un futbolista internacional fuerte. Estoy convencido porque me muestra grandes cosas, no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos. Necesitamos esas cosas de Koopmeiners».