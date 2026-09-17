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Luciano Spalletti confirma que la estrella de la USMNT será titular con la Juventus ante el NEC en el regreso del centrocampista tras su lesión
McKennie apunta a un puesto de titular inmediato
Spalletti ha ofrecido una importante actualización sobre la selección de su plantilla para el estreno del jueves en la Europa League, al confirmar que McKennie jugará mañana mientras la Juventus busca resarcirse de su decepción a nivel nacional. El centrocampista estadounidense, que ha estado de baja junto a varios compañeros clave, completó con éxito las sesiones completas de entrenamiento del martes y el miércoles, demostrando que está listo para el escenario europeo. Spalletti expresó la urgencia de reincorporar al versátil centrocampista, y destacó las cualidades tácticas y de liderazgo que el jugador de 28 años aporta a una medular mermada.
"Forman parte de nuestras valoraciones. Tenemos que tener cuidado con los jugadores que tenemos en el campo, porque hay dos o tres que no terminarán el partido. Quiero a McKennie en el campo por muchas razones diferentes. McKennie jugará mañana, me sentí mal por no daros ninguna certeza", desveló Spalletti.
- AFP
Koopmeiners, desafiado a liderar a la Juventus
Aunque el regreso de McKennie y Andrea Cambiaso supone un impulso enorme, la Juventus sigue lidiando con una lista larguísima de ausencias que complica la planificación táctica de Spalletti. La Vecchia Signora afrontará el partido sin un total de nueve jugadores del primer equipo, entre ellos Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli y Arkadiusz Milik. Además, Lloyd Kelly no está disponible por sanción y Edon Zhegrova sigue sin poder jugar, ya que no fue incluido en la lista oficial de la UEFA del club para la competición. Esta falta de profundidad ha puesto una responsabilidad extra sobre jugadores como Teun Koopmeiners para mantener un nivel alto.
Spalletti subrayó la importancia de que den un paso al frente las estrellas que le quedan, en particular el internacional neerlandés Koopmeiners, que será crucial en la batalla del centro del campo contra sus compatriotas. «Es importante para nosotros», insistió Spalletti. «Siempre esperamos que juegue al nivel que sabemos que es capaz de ofrecer. En cada partido hay decisiones individuales y personales que tomar».
«Tiene la obligación de mostrarnos las decisiones correctas. Sabemos que las tiene dentro, de lo contrario no sería un futbolista internacional fuerte. Estoy convencido porque me muestra grandes cosas, no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos. Necesitamos esas cosas de Koopmeiners».
Spalletti descarta la creciente presión en Turín
A pesar del creciente escrutinio en torno a su puesto y de los rumores que vinculan a Antonio Conte con un sensacional regreso al club, Spalletti sigue impasible ante el ruido procedente de los medios italianos. El veterano entrenador aprovechó su comparecencia previa al partido para reforzar su compromiso con el proyecto, insistiendo en que ha desarrollado una piel dura tras décadas en el banquillo. Trazó paralelismos entre sus actuales desafíos profesionales y su infancia, sugiriendo que la presión externa de dirigir en la élite palidece en comparación con las dificultades reales que afrontó durante su juventud en Italia.
«Aprender a aceptar la presión es una medicina, te ayuda a vivir correctamente. Lo aprendí hace mucho tiempo. Incluso con 10 años, tenía que ayudar después de la escuela cuando mi familia estaba pasando por un periodo difícil, así que imagínense lo que me importa la “presión”. Me importa mucho mi profesión y la reacción tras una derrota no me interesa realmente porque eso es algo que no puedo controlar. Yo decido a qué presto atención y cuándo no la presto y, en este caso, he elegido no centrarme en ello», dijo Spalletti.
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Respetando el desafío del NEC Nijmegen
El estreno en la Europa League presenta una posible trampa para la Juventus, que llega tras una campaña en la que terminó sexta en la Serie A. Spalletti no tardó en elogiar al técnico del NEC, Peter Schreuder, por su valentía táctica y advirtió a su plantilla de que no puede permitirse ninguna desconexión mental ante el conjunto de la Eredivisie. El entrenador italiano señaló específicamente la capacidad del equipo neerlandés para jugar con extremos a pierna cambiada y un techo técnico muy alto, algo que podría causar problemas si la Juve no aplica las correcciones defensivas comentadas tras la derrota ante el Sassuolo.
«Schreuder tuvo el valor de imponer sus ideas en un país con una fuerte identidad futbolística. Dejó su huella al acabar tercero en una liga de uno de los niveles más altos posibles. Debemos esperar un plan de partido “personalizado”, con muchas ideas de calidad. Tenemos que estar preparados; de lo contrario, podrían sorprendernos. También tienen jugadores fuertes como Tadic y juegan con extremos a pierna cambiada porque quieren converger hacia la portería», señaló Spalletti.
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