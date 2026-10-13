Luchesco: No aprovechamos nuestros momentos ideales ante Al Hilal y nos faltó algo importante

Razvan Lucescu, director técnico del Al Sadd catarí, expresó su descontento por la derrota de su equipo como local ante el Al Hilal saudí por dos goles a cero, el martes, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite.

Sin embargo, el entrenador rumano subrayó al mismo tiempo que el rendimiento de sus jugadores fue bueno y que al equipo solo le faltó "acierto y buena definición en el último toque".

Lucescu declaró en la conferencia de prensa posterior al partido, según lo recogido por la cuenta de Al Sharq Al Awsat en X: "Vi en el campo a mi equipo trabajar con esfuerzo y dedicación, jugar de igual a igual contra su rival, cara a cara y con toda valentía, y generar ocasiones importantes y peligrosas, pero por desgracia no aprovechamos esos momentos de la mejor manera".