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«Luchará por ello»: Roberto Martínez respalda a Cristiano Ronaldo en su aspiración al Mundial 2030, pues el mejor de todos los tiempos, a sus 41 años, sigue con «ganas» de triunfar
El secreto de la longevidad de Ronaldo
Martínez cree que lo que distingue al emblemático delantero es su motivación interna. A diferencia de otros que se centran en lo físico, el exseleccionador de Bélgica destaca la mentalidad del jugador del Al-Nassr, clave para desafiar el paso del tiempo. Martínez asegura que el deseo de mejora de Ronaldo nunca desaparece, pese a sus numerosos trofeos.
En El Larguero, Martínez afirmó: «Hemos concluido que Cristiano no juega por un título en concreto. Su secreto no es lo que come, es su hambre. Gane lo que gane, al día siguiente quiere mejorar. Esa meta le da longevidad. He visto a muchos jugadores que, tras ganar la Champions o el Balón de Oro, pierden las ganas».
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En busca del sueño del Mundial de 2030
Portugal, España y Marruecos coorganizarán el Mundial 2030, así que la idea de que Ronaldo juegue con 45 años está en debate. El presidente de la FPF, Pedro Proença, duda por motivos biológicos, pero Martínez es optimista sobre la posibilidad de que su capitán haga historia.
Al preguntarle por el torneo de 2030, Martínez fue claro: el cinco veces Balón de Oro hará todo lo posible para estar allí. «Luchará por ello. Nadie debería dudar, se ha ganado ese derecho», afirmó el entrenador. «Es un tema de debate en el cuerpo técnico; queremos que sea un ejemplo para los jóvenes futbolistas de Portugal».
La cuestión del Real Madrid
Ronaldo no es el único que acapara titulares sobre su futuro; Martínez también respondió sobre el suyo. Su contrato como seleccionador de Portugal acaba tras el Mundial, así que le preguntaron si le interesaría entrenar al Real Madrid. Los candidatos a la presidencia del club han insinuado conversaciones con un técnico español en activo, lo que sitúa a Martínez como favorito.
Al preguntarle si debía dejar el teléfono encendido por si sonaba desde el Bernabéu, el técnico respondió con humor: «En Portugal no hay cobertura».
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Las anteriores insinuaciones de Ronaldo sobre su retirada
Las declaraciones previas de Ronaldo sobre su retirada complican el debate sobre su futuro. En noviembre de 2025, el delantero parecía convencido de que el torneo de 2026 sería su despedida de la escena mundial. Entonces admitió: «¿Mi último Mundial? Sí, sin duda. Tendré 41 años y creo que será el momento, aunque no lo sé... Estoy disfrutando del momento».
Sin embargo, la posibilidad de jugar un Mundial en su país en 2030 ha cambiado las reglas. Con el respaldo público de Martínez y su capacidad para seguir marcando goles en Arabia Saudí, el «último baile» podría posponerse. Por ahora, la atención está en el ciclo actual, pero la sombra de 2030 ya planea sobre el legendario número siete.