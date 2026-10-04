¡Luchando por su sitio! Jules Kounde promete recuperar su puesto en el Barcelona a costa de Eric Garcia mientras el lateral reacciona a la llegada de Zidane a Francia

El defensa del Barcelona Kounde ha afrontado un inicio complicado de la presente temporada, viéndose con frecuencia entre los suplentes por decisión de Hansi Flick. Mientras que algunos jugadores podrían mostrar su frustración por la pérdida de estatus, el futbolista de 27 años ha adoptado una postura notablemente sincera respecto a su situación. En la previa del duelo de la Liga de Naciones entre Francia y Bélgica, Kounde se negó a buscar excusas por su papel secundario a nivel de club y, en cambio, señaló su propia falta de regularidad durante la temporada pasada.

«Es una decisión de mi entrenador. Me siento muy bien físicamente. No tengo ninguna lesión. Si juego menos, es por la temporada pasada, en la que estuve muy por debajo de mi nivel», confesó Kounde, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. El ex del Sevilla parece dispuesto a asumir la pelea por recuperar su puesto en el once, viendo la competencia de Garcia como un obstáculo necesario. «Es una consecuencia y un desafío que acepto con gusto. Tendré que trabajar, que es lo que hago normalmente. Depende de mí recuperar mis mejores sensaciones. Sé que cuando esté en mi mejor nivel, tendré minutos».