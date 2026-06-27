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«¡Luchadores con un gran corazón!»: Vozinha y Cabo Verde desafían a Lionel Messi en un duelo eliminatorio del Mundial, donde el país más pequeño del torneo se mide a Argentina
Un hito histórico para los equipos modestos
Cabo Verde se clasificó por primera vez para los dieciseisavos de final tras empatar 0-0 con Arabia Saudí en Houston. Después del partido, los jugadores se agruparon en torno a un móvil para ver cómo España batía a Uruguay, resultado que les confirmaba como segundos del Grupo H. Los outsiders mantuvieron su imbatibilidad tras el 0-0 ante España y el 2-2 contra Uruguay.
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A «Vozinha» le encanta el duelo con Messi
Vozinha, veterano portero y capitán de 40 años, mostró su orgullo antes de enfrentar a un icono mundial. Elogió la calidad técnica y el dominio táctico de su equipo en el último partido de la fase de grupos.
Vozinha declaró: «Ninguno de nosotros había soñado con esto, pero sabemos que tenemos calidad y, cuando llegamos al Mundial, quizá muchos pensaron que no ganaríamos ningún partido. Tenemos un gran equipo y jugadores de calidad. Es gratificante habernos clasificado para la siguiente fase y enfrentarnos a Argentina será fantástico. Para cualquier futbolista es un sueño jugar contra Argentina y Lionel Messi.
No vinimos a empatar; siempre buscamos ganar. Arabia Saudí tiene calidad y está acostumbrada a estos partidos. Lo intentamos todo, pero no pudimos marcar a pesar de dominar la posesión y crear más ocasiones. Nos merecemos las felicitaciones».
La nación insular demuestra su resiliencia
Esta histórica clasificación muestra el espíritu y la identidad de la diáspora caboverdiana. Vozinha espera que este logro inspire a las futuras generaciones de futbolistas del archipiélago de diez islas.
Vozinha añadió: «Somos de un país pequeño, pero sabemos competir. Quizá muchos crean que los jugadores caboverdianos no son lo suficientemente buenos, pero hemos demostrado que tenemos calidad y que podemos destacar en cualquier gran competición.
Crecimos con grandes dificultades; nuestros padres y abuelos se sacrificaron y nos enseñaron a valorar lo que tenemos. Hemos mostrado la resiliencia y la pasión de todo Cabo Verde, y representamos a cada caboverdiano en el mundo. Tenemos un gran corazón y somos luchadores.
«Cuando un niño llora ante nosotros, no hay palabras. Somos un ejemplo para los más pequeños y, quizá, en el futuro, haya niños que quieran ser como Stopira, Ryan Mendes u otro jugador de la selección de Cabo Verde».
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Se acerca la prueba definitiva del torneo
Cabo Verde se prepara para el partido más importante de su historia: enfrentará a la vigente campeona, Argentina, en la fase eliminatoria. Tras neutralizar a España en la fase de grupos, estos intrépidos outsiders tienen la disciplina defensiva para poner a prueba al equipo de Lionel Scaloni.