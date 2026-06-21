Lucas Bergvall comunica al Tottenham su deseo de marcharse, mientras los rivales de la Premier League le siguen de cerca

Desde su llegada en 2024 procedente del Djurgården, la trayectoria de Bergvall en el Tottenham ha sido una montaña rusa. Bajo la dirección de Ange Postecoglou, brilló y fue clave en la conquista de la Europa League de 2025, el primer título del club en 17 años.

Sus actuaciones aquella temporada fueron tan impresionantes que fue nombrado Jugador del Año del club, lo que parecía consolidar su estatus como pieza clave del futuro del equipo.

Sin embargo, la sucesión de técnicos ha frenado su progresión. Thomas Frank, que reemplazó a Postecoglou, lo colocó en las bandas en vez de en el centro del campo. Igor Tudor mantuvo esa decisión y la situación empeoró con la llegada de Roberto De Zerbi en marzo.

Su sistema 4-2-3-1 no se adapta a las cualidades del centrocampista, que apenas ha jugado en las últimas semanas de la temporada 2025-26 de la Premier League.