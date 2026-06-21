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Lucas Bergvall comunica al Tottenham su deseo de marcharse, mientras los rivales de la Premier League le siguen de cerca
Una joven promesa del centro del campo busca marcharse este verano
A pesar de tener contrato hasta 2031, el jugador de 20 años ha comunicado a la directiva de los Spurs que quiere marcharse del Tottenham Hotspur Stadium, y varios equipos de la Premier League y de Europa siguen la situación, según The Athletic.
El internacional sueco ya generó rumores en el mercado de invierno, y el Tottenham podría tener que luchar para retenerlo tras rechazar ofertas del Chelsea y el Aston Villa.
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De Jugador del Año a la banda
Desde su llegada en 2024 procedente del Djurgården, la trayectoria de Bergvall en el Tottenham ha sido una montaña rusa. Bajo la dirección de Ange Postecoglou, brilló y fue clave en la conquista de la Europa League de 2025, el primer título del club en 17 años.
Sus actuaciones aquella temporada fueron tan impresionantes que fue nombrado Jugador del Año del club, lo que parecía consolidar su estatus como pieza clave del futuro del equipo.
Sin embargo, la sucesión de técnicos ha frenado su progresión. Thomas Frank, que reemplazó a Postecoglou, lo colocó en las bandas en vez de en el centro del campo. Igor Tudor mantuvo esa decisión y la situación empeoró con la llegada de Roberto De Zerbi en marzo.
Su sistema 4-2-3-1 no se adapta a las cualidades del centrocampista, que apenas ha jugado en las últimas semanas de la temporada 2025-26 de la Premier League.
Los rivales de la Premier League, en máxima alerta
El futuro de Bergvall genera incertidumbre y ha despertado el interés de Aston Villa y Chelsea, que ya contactaron con el Tottenham para explorar un traspaso.
Aunque los Spurs aseguraban que no estaba en venta, su petición formal de marcharse podría forzar un cambio de postura si llega una oferta sólida este verano. La visión de De Zerbi para la plantilla también indica que el joven sueco podría quedar fuera de los planes.
Además, el Tottenham busca fichajes de renombre como Sandro Tonali y Mateus Fernandes, lo que refuerza la idea de incorporar mediocampistas con más experiencia en la Premier. Sin competiciones europeas la próxima temporada, los minutos serán escasos, lo que complica el crecimiento del joven sueco.
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Un rayo de esperanza internacional en medio de la tristeza de los clubes
Aunque su carrera en el club ha sufrido un revés, Bergvall sigue dando que hablar en la escena internacional. Recientemente hizo historia al convertirse en el jugador más joven de Suecia en disputar un Mundial, al salir desde el banquillo durante la victoria por 5-1 sobre Túnez. En ese partido dio una asistencia al equipo de Graham Potter, recordando la calidad técnica que lo convirtió en una promesa hace dos años.
Sin embargo, la participación de Suecia en el torneo pende de un hilo tras la goleada sufrida ante Países Bajos en la segunda jornada.