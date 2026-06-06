Goal.com
En directoEntradas
Canada GFXGOAL

Traducido por

Luc de Fougerolles gana protagonismo, mientras el bajo rendimiento de Cyle Larin agrava las preocupaciones en ataque. Ganadores y perdedores de los amistosos de Canadá previos al Mundial

Winners & losers
FEATURES
Canadá vs Irlanda
Canadá
Irlanda
Amistosos
J. Marsch
C. Larin
L. De Fougerolles

Los últimos amistosos de Canadá antes del Mundial dejaron motivos para el optimismo y la preocupación, ya que Luc de Fougerolles destacó, Ismaël Koné causó una buena impresión y la sequía goleadora de Cyle Larin se agravó.

MONTREAL -- Tras el 1-1 de Canadá ante Irlanda, Jesse Marsch rehusó el pesimismo.

El seleccionador canadiense, habitualmente optimista pero exigente, midió sus palabras tras el último amistoso previo al Mundial.

«Voy a ser positivo», declaró a los periodistas en Montreal. «No estoy aquí para responder a un montón de preguntas negativas, pero si me hacéis preguntas negativas, simplemente pasaré a la siguiente. Este grupo es muy fuerte; están muy comprometidos, en forma y listos para darlo todo... así que sí, tenemos que marcar algunos goles, pero lo haremos».

Sus palabras quizá frustraron a algunos: Canadá acababa de empatar contra una Irlanda mermada y sus problemas ofensivos eran evidentes. Pero Marsch también fue mesurado; a pocos días del debut mundialista, mostrar pánico no tenía sentido.

Antes, habían vencido 2-0 a Uzbekistán, equipo clasificado al Mundial, ante más de 43 000 espectadores en Edmonton bajo lluvia torrencial, y luego igualaron con Irlanda en un Stade Saputo lleno en Montreal.

Tras sentir el apoyo de las multitudes y probar a varios jugadores, el equipo afina detalles antes de debutar en el Grupo B contra Bosnia y Herzegovina, Suiza y Catar.

El grupo no muestra preocupación ni exceso de euforia; predomina la concentración. Tras dos semanas de trabajo físico y adaptación al calor, los próximos días se centrarán en la táctica, las jugadas a balón parado y el análisis de los detalles que pueden decidir los partidos.

«Con esta oportunidad en este momento», dijo Marsch, «nuestro principal objetivo es aprovecharla con buenas actuaciones, victorias y éxitos, y queremos dar a nuestro país algo de lo que estar realmente orgullosos».

Con los amistosos finalizados, GOAL repasa quiénes han sido los ganadores y perdedores de la preparación canadiense.

  • Luc de Fougerolles, CanadaGetty

    GANADOR: Luc de Fougerolles

    Luc de Fougerolles, de 18 años, brilló ante Uruguay en la Copa América hace dos veranos. Ahora, con 20, será titular en el debut de Canadá en el Mundial, en Toronto.

    No es un salto menor.

    Se unió a la selección canadiense mientras aún jugaba en la cantera del Fulham y, el verano pasado, pidió una cesión para sumar minutos. Los encontró en el FCV Dender de Bélgica, y su progreso ha sido evidente.

    Como Moïse Bombito no se ha recuperado de su fractura de pierna tan rápido como se esperaba, De Fougerolles sumó 150 minutos en los dos amistosos. Ante Irlanda, su primer partido completo desde el 1 de marzo, demostró estar preparado.

    Ante Irlanda, plantó cara a Troy Parrott y al potente ataque rival con gran compostura: serenidad en los duelos, acierto en el posicionamiento y valentía para incorporarse al centro del campo, justo lo que Marsch pide a sus centrales.

    No es el defensa más rápido, pero lee bien el peligro. En una contra irlandesa, eligió el ángulo perfecto para cortar a Parrott y neutralizar un ataque prometedor.

    Con el balón muestra la visión de un centrocampista: se toma un toque extra, lleva el balón al espacio y filtra pases bajo presión. También protege la pelota con la calma de un defensa mucho más experimentado.

    «Cuando tengo el balón, busco señales al acercarme a un rival», explicó a GOAL. «Quiero liberar al compañero que tiene al lado; si anticipan ese pase, entonces sigo yo».

    «La temporada fue muy buena para jugar muchos partidos y vivir esas situaciones; cuando las vuelves a ver, ya las has vivido y es más fácil resolver los problemas en el campo».

    Canadá necesitaba un líder en la zaga antes del Mundial, y De Fougerolles no solo lo logró, sino que podría haber asegurado un lugar en el once inicial.

    • Anuncios
  • Derek Cornelius, CanadaGetty

    PERDEDOR: Derek Cornelius

    El ascenso de De Fougerolles complica aún más la situación de Derek Cornelius.

    El central del Rangers jugó los 90 minutos contra Irlanda, su primer partido completo desde el 2 de noviembre y apenas su cuarta aparición en 2026, todas con Canadá. La falta de ritmo se notó.

    Su cesión en el Rangers no ha salido como se esperaba y la falta de ritmo se nota en aspectos básicos de su juego: contra Uzbekistán chocó con Bombito y dejó a Shomurodov solo; ante Irlanda cometió varios errores que un rival más incisivo habría castigado.

    Aun así, sigue siendo dominante en el juego aéreo, peligroso a balón parado y útil en los tiros libres. Marsch confía en él y probablemente lo alineará en el debut junto a Bombito o de Fougerolles.

    Si Bombito está en plena forma y De Fougerolles mantiene su progresión, Canadá podría acabar con una pareja titular diferente en el centro de la defensa.

    Por ahora, su mayor reto es recuperar el ritmo; Canadá necesita que lo haga cuanto antes.

  • Ismael Kone, CanadaGetty

    GANADOR: Ismaël Koné

    Ismaël Koné lleva tiempo siendo uno de los jugadores más interesantes —y difíciles de definir— de la selección canadiense.

    Marsch siempre ha confiado en su talento y, ante Irlanda, el centrocampista mostró por qué: fue fluido, escurridizo y valiente con el balón, además de intenso en defensa.

    En su Montreal natal se mostró cómodo y seguro: terminó con 90 toques (máximo del partido) y 70 pases completados de 76. Además, probó un disparo lejano tras una jugada a balón parado, rasgo que ya muestra en el Sassuolo.

    «Ganaba los duelos, los cabezazos, recogía balones sueltos, conducía y creaba jugadas», valoró Marsch tras el duelo contra Irlanda, donde había sido más crítico con su actuación frente a Uzbekistán.

    «Esto era lo que esperaba de él desde el principio: un jugador intenso que se mueve con el balón de forma imprevisible. Es un factor X para nosotros».

    Canadá no tiene muchos jugadores capaces de cambiar el ritmo desde el centro del campo, pero Koné sí puede. Si mantiene este nivel en el Mundial, le dará a Marsch lo que Canadá necesita: imprevisibilidad por dentro.

  • Cyle Larin, CanadaGetty

    PERDEDOR: Cyle Larin

    Antes del partido contra Irlanda, el futuro de Cyle Larin en el club quedó más claro, ya que el Southampton completó su fichaje definitivo procedente del RCD Mallorca tras una exitosa cesión en la que marcó ocho goles.

    El segundo máximo goleador de Canadá llegó a la concentración con buen impulso.

    Luego llegaron los amistosos.

    Fue titular en ambos, pero su sequía goleadora con la selección llegó ya a 14 partidos. Tuvo una ocasión clara, un disparo desde un ángulo cerrado contra Irlanda que Mark Travers desvió sin dificultad. Aparte de eso, apenas representó peligro.

    Para ser justos, ninguno de los delanteros canadienses marcó. Los últimos goles de Jonathan David fueron dos penaltis ante Islandia en marzo. Pero las dificultades de Larin llamaron la atención: pareció desconectado y sin aportar la presencia en el área que Canadá necesitaba.

    Además, provocó la falta que derivó en el penalti de Irlanda y en el gol de rebote que costó la victoria a Canadá.

    La preocupación por la falta de goles es real: Canadá genera ocasiones, pero pocas de verdadera calidad, y cuando llegan, el remate no acierta.

    Por ahora, Larin sigue siendo el candidato más probable para ser titular en el primer partido del Mundial junto a David, por delante de Tani Oluwaseyi y Promise David. Pero, ¿cuánto tiempo le queda? Quizá no mucho.

    Los amistosos terminaron y el margen de paciencia se reduce.

World Cup
Canadá crest
Canadá
CAN
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH