Louis van Gaal lanza un mensaje sorpresa y elogia al nuevo seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez

En su sorprendente intervención, el veterano entrenador neerlandés destacó la increíble inteligencia táctica de Xavi, su sentido de la colocación y su precisión milimétrica en el pase, que le permitieron superar sus limitaciones físicas y dominar el fútbol mundial. Señaló la multitud de títulos que Xavi acumuló tanto como jugador como entrenador como prueba de su pedigrí de élite.

"Xavi, quiero darte una cálida bienvenida como nuestro nuevo entrenador en los Países Bajos. Te conocí como jugador, incluso te di tu debut en el partido de la Supercopa contra el Mallorca. Debes recordarlo. Por desgracia perdimos 2-1, pero marcaste ese único gol. Eso dice algo de ti, Xavi".

"Como jugador, está claro que te desarrollaste de manera fantástica, pese a los obstáculos de tus limitaciones físicas. Pero tenías una enorme capacidad táctica, sentido de la colocación y un pase realmente muy preciso. ¿Qué más puedo decir? Ganaste muchísimos títulos como jugador, y el Barcelona se benefició enormemente de tu calidad".