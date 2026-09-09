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cm grafica lotito lazio 2025 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Lotito: «Hablo con hechos, la Lazio es primera en la clasificación, ¿a los aficionados no les basta?»

Lazio
Serie A

El presidente de la Lazio habla tras la tercera victoria en las tres primeras jornadas de liga

Después de tres jornadas de campeonato, la Lazio es primera en la clasificación con pleno de puntos, junto a Inter y Roma. Para Claudio Lotito, presidente del club biancoceleste, es el momento de sacarse alguna espina. Il Fatto Quotidiano recoge las palabras de Lotito: «Está fuera de toda lógica. Yo hablo con hechos, somos primeros en la clasificación. No me hagáis hablar, los hechos hablan por mí. Lo que está sucediendo contra mí está fuera de toda lógica». Dicen: 'Con Lotito los aficionados no sueñan'. ¿Pero qué quiere decir eso? Somos primeros en la clasificación, ¿no basta?».



  • El patrón de la Lazio concluye así: "No basta con comprar jugadores, tener un equipo decidido, que compite, ni hacer la Academy, querer hacer el estadio. Su único axioma es: Lotito debe irse. ¿Si quiero quitarme alguna espinita? No, no me tengo que quitar ninguna espina, no tengo que responder a nadie. Hablo con los hechos".


    La Lazio de Rino Gattuso, después de haber sido eliminada en la Coppa Italia por el Mantova, en liga ha ganado a Bologna, Genoa y Udinese.


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