El patrón de la Lazio concluye así: "No basta con comprar jugadores, tener un equipo decidido, que compite, ni hacer la Academy, querer hacer el estadio. Su único axioma es: Lotito debe irse. ¿Si quiero quitarme alguna espinita? No, no me tengo que quitar ninguna espina, no tengo que responder a nadie. Hablo con los hechos".





La Lazio de Rino Gattuso, después de haber sido eliminada en la Coppa Italia por el Mantova, en liga ha ganado a Bologna, Genoa y Udinese.



