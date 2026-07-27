Getty Images Sport
Traducido por
Lothar Matthäus advierte a Jürgen Klopp de que su «carisma» no bastará para sacar a Alemania de la crisis
Un hombre nuevo para un viejo problema
Klopp ha asumido el cargo tras la salida de Julian Nagelsmann, después de otra actuación decepcionante en el Mundial, lo que prolonga una racha difícil para la selección nacional que se remonta a su eliminación en la fase de grupos en Rusia en 2018. Ni el sucesor de Joachim Löw, Hansi Flick, ni Nagelsmann lograron devolver a Alemania al nivel que su palmarés exige, por lo que Klopp hereda una plantilla con problemas aún sin resolver.
Su llegada se veía como una formalidad desde hacía tiempo, pero el momento nunca cuadraba hasta ahora. Klopp aporta energía, contactos en la DFB y profundo conocimiento del fútbol local, lo que lo convirtió en el candidato obvio.
- Getty Images
Matthaus aportó pragmatismo al debate. En declaraciones a Sky Sport, advirtió que ni un entrenador de la talla de Klopp tendrá una larga luna de miel con la exigente prensa alemana si la transición técnica no se traduce en una mejora inmediata en el terreno de juego a nivel nacional.
«Ahora todo depende de cómo se lleve a cabo», señaló Matthäus sin rodeos. «A pesar de su carisma, su personalidad y sus éxitos, también se le juzga por los resultados. Klopp es veinte años mayor que Julian Nagelsmann y, por lo tanto, tiene más experiencia. Su gran punto fuerte es la comunicación; debería hacer una o dos cosas mejor que su predecesor al tratar con los jugadores. Pero, incluso él, solo puede alinear a once hombres con pasaporte alemán».
El reto de dotar de personal a la plantilla
Uno de los mayores obstáculos de Klopp es la aparente estagnación de la plantilla nacional. Desde hace años, los críticos afirman que Alemania depende demasiado de jugadores consagrados que no replican en la selección el nivel que muestran en sus clubes.
Matthaus añade que Klopp no puede inventar de la noche a la mañana estrellas para solucionar la falta de profundidad. «En el pasado, tal vez se ignoró a algún talento porque el anterior seleccionador confiaba en jugadores que ya no rendían, pero a los que favorecía».
- getty
No es una revolución de la noche a la mañana.
Matthaus moderó las expectativas sobre una revolución inmediata en la plantilla, recordando que detectar talento lleva tiempo. «Klopp no puede inventar jugadores, pero revisará a todos para que su cuerpo técnico y él tengan a todos en mente. Luego intentará formar un equipo que nos devuelva al nivel que esperamos», añadió, destacando la necesidad de una evaluación exhaustiva de la cantera.
Klopp no tendrá un debut fácil, pues le aguarda un exigente calendario internacional en las ventanas de otoño. Alemania arrancará su dura fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA ante rivales tácticamente disciplinados como Países Bajos, Grecia y Serbia.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias