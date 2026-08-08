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Traducido por

Los vientos del verano derribaron las fortalezas de los grandes: ¿se ha convertido el Al Hilal en campeón de la Roshan League antes de empezar?

FEATURES
1ª División
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
S. Inzaghi
J. Wissing
M. Jaissle
M. Pusic
A. Postecoglou
J. Jesus
S. Conceicao
C. Ronaldo
Arabia Saudita
Italia
Alemania
Países Bajos
Australia
Portugal

"El Líder" vuela en solitario antes del inicio de la nueva temporada

Una nueva temporada de la Liga Roshn saudí está a punto de comenzar, y aunque el pitido inicial aún no se ha producido, los rasgos del desenlace ya parecen claros desde ahora.

La competición de la Liga Roshn saudí arranca el próximo jueves, con el partido entre el Abha y el Al-Hazm, antes de que el Al-Ahli se enfrente al Al-Fateh, y el Al-Shabab al Al-Qadisiyah el mismo día.

A pocos días del inicio de la temporada, la mayoría de los equipos han terminado sus preparativos, y sus perfiles se han mostrado claros, tanto en lo que respecta al cuerpo técnico como a la lista de jugadores locales y extranjeros, con la expectativa de ligeros cambios durante los próximos días.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al-Nassr: mantener el título es difícil

    El club Al-Nassr afronta la nueva temporada de la Liga Roshn con un único objetivo: conservar el título que conquistó la campaña pasada tras siete años de ausencia. Sin embargo, ese sueño parece complicado ante las circunstancias que atraviesa la entidad.

    El inicio de esas circunstancias se remonta al final de la temporada pasada, cuando el entrenador portugués Jorge Jesus anunció su marcha del cargo, justo tras la conquista del título de la Liga Roshn, lo que obligó al conjunto de Riad a buscar un nuevo técnico.

    Al-Nassr contrató al australiano Ange Postecoglou, pero no le proporcionó el ambiente adecuado para preparar la nueva temporada, ya que el inicio de la primera etapa en Riad se retrasó y la segunda etapa en Abha se interrumpió tras un breve periodo.

    Es cierto que el equipo disputó una larga concentración en Portugal, que se prolongó durante más de dos semanas, pero fue sin ningún fichaje nuevo, en medio de las restricciones económicas impuestas al club, pese a su necesidad de un sustituto para su exmediocampista croata Marcelo Brozovic.

    Los fichajes no fueron lo único ausente en la concentración de Al-Nassr en Portugal, pues también estuvieron ausentes sus jugadores internacionales tras su participación con sus selecciones en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

    El portugués João Félix, el senegalés Sadio Mané y el saudí Abdulelah Al-Amri no se incorporaron hasta los últimos días de la concentración, mientras que el capitán Cristiano Ronaldo no se sumó ni siquiera tras el regreso a Riad.

    La ausencia de Ronaldo, en concreto, será influyente para Al-Nassr, sobre todo ante la inminente marcha de sus delanteros Mohamed Maran y Haroune Camara, lo que deja a la estrella portuguesa solo en el centro del ataque junto a Abdullah Al-Hamdan.

    Todos estos indicios confirman que la misión de Al-Nassr de conservar el título parece sumamente difícil, sobre todo porque no gana la Liga Saudí en dos ocasiones consecutivas desde hace 11 años, cuando lo logró en las temporadas 2013-2014 y 2014-2015.

    • Anuncios
  • Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Ahly: la caída del bastión de la estabilidad

    Al pasar a Yeda, la situación parece más complicada para sus dos grandes clubes, especialmente para el Al Ahli, que perdió su principal ventaja de los últimos años, la que representaba el factor de la estabilidad, y lo hizo de la peor manera posible.

    El comienzo también fue tras el final de la temporada pasada, cuando el club decidió prescindir de dos de sus jugadores más importantes de los últimos tres años, no solo a nivel técnico, sino también a nivel de liderazgo: el marfileño Franck Kessié y el argelino Riyad Mahrez.

    El Al Ahli intentó compensar rápidamente a esta pareja mediante la contratación del extremo portugués Francisco Trincão y el centrocampista armenio Eduard Spertsyan, pero el problema apareció después.

    En el transcurso de una sola semana, el Al Ahli se quedó sin presidente y sin entrenador, después de que Khaled Al Ghamdi decidiera abandonar la presidencia del club, tras 3 años, para competir en las elecciones a la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol.

    Y apenas dos semanas antes del inicio de la temporada del Al Ahli, el entrenador alemán Matthias Jaissle decidió también marcharse, después de dirigirlo durante 3 años históricos, para tomar las riendas del Newcastle United, en sustitución de su anterior entrenador inglés, Eddie Howe.

    El problema no residía únicamente en el momento de la marcha, sino también en que Jaissle se fue después de haber dirigido él mismo la concentración de pretemporada en Austria y Portugal, y de haber supervisado los fichajes que incorporó el equipo, para que funcionaran según su estilo.

    El Al Ahli intentó compensar a Jaissle, y contrató al neerlandés Marino Pusic una semana antes del inicio de la Roshn Saudi League, en medio de amplias críticas por parte de la afición ante la falta de convicción respecto al currículum del nuevo entrenador.

    Y con la marcha de Jaissle, el equipo pareció necesitar un líder, algo que llevó a los jugadores del Al Ahli a pedir el regreso de Kessié al equipo durante la próxima temporada, especialmente ante la necesidad de un nuevo centrocampista también.

    Este evidente desconcierto debilita mucho las opciones del Al Ahli de recuperar el título de la Liga Saudí, ausente de sus vitrinas desde hace 10 años, sobre todo si Pusic no consigue enderezar las cosas en los primeros partidos de la temporada.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Ittihad: el desconcierto continúa

    La situación no ha sido muy diferente en el Al-Ittihad, pues el club, que sufrió con claridad la temporada pasada, afronta la próxima campaña con un nuevo entrenador, el alemán Jens Wieffer, que asumió la responsabilidad en sustitución del portugués Sérgio Conceição.

    La elección de Wieffer no resultó convincente para la afición, sobre todo porque no comenzó a trabajar como director técnico hasta la segunda mitad de la temporada pasada, además de su escasa experiencia, hasta el punto de que es el entrenador más joven de la nueva temporada de la Roshn Saudi League (38 años).

    Conceição no se marchó solo, sino que junto a él se fueron el centrocampista brasileño Fabinho y el lateral albanés Mario Mitaj, y podría seguirles el extremo francés Moussa Diaby, ante su inminente traspaso al Bayer Leverkusen alemán.

    De este modo, el Al-Ittihad ha perdido a la mayoría de los elementos que lo llevaron a conquistar el doblete local hace dos temporadas, después de que se marcharan el entrenador francés Laurent Blanc y sus compatriotas Karim Benzema y N'Golo Kanté la temporada pasada.

    La marcha de Fabinho, en concreto, ha dejado un vacío evidente en el centro del campo, sobre todo ante la larga lesión que sufre el maliense Mamadou Doumbia, antes de que se le sumara Hamed Al-Ghamdi, que sufrió una lesión en el ligamento cruzado.

    El "Decano" no ha fichado más que al senegalés Dion Lopy, procedente del Almería, para el centro del campo, pese a haber sido vinculado con numerosos nombres, lo que convierte esta posición en una laguna evidente que podría arruinar toda la temporada del equipo.

    En caso de que Diaby se marche, el sufrimiento aumentará, sobre todo porque el equipo no ha incorporado a un extremo que lo sustituya, tras fracasar en el fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah, que completó su traspaso al Trabzonspor turco.

    Además, reina un estado de incertidumbre en torno a la situación del delantero marroquí Youssef En-Nesyri y del centrocampista argelino Houssem Aouar, a la luz de algunas informaciones que confirman que el entrenador alemán no está convencido de ellos.

    Esta cantidad de lagunas en la plantilla del equipo, junto con la marcha de la mayoría de los elementos de liderazgo durante los últimos meses, además de la escasa experiencia del nuevo entrenador, son factores que auguran una nueva temporada negativa para el club de Yeda.

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  • Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al-Hilal, el único superviviente

    Y a diferencia del Al-Ahli, el Al-Nassr y el Al-Ittihad, el Al-Hilal fue el único equipo que gozó de un estado de estabilidad técnica desde el final de la temporada pasada, bajo la dirección de su actual entrenador italiano, Simone Inzaghi.

    Inzaghi, que dirige al "Líder" desde la temporada pasada, se libró de la destitución después de que la directiva decidiera darle una nueva oportunidad, tras perder la Liga la temporada pasada, siendo así el entrenador más antiguo entre los técnicos del gran cuarteto.

    Inzaghi no solo tuvo la suerte de continuar, sino también la del sistema administrativo que se construyó a su alrededor, empezando por el propietario, el príncipe Al-Waleed bin Talal, que adquirió el 70 % de las acciones del club desde el pasado mes de abril.

    El príncipe saudí comenzó a construir el sistema administrativo recurriendo al inglés Simon Francis, para suplir al nuevo director deportivo, el escocés Richard Hughes, que comenzará su labor tras finalizar su misión con el Liverpool en el mercado de fichajes.

    Esta estabilidad administrativa se reflejó en los fichajes que cerró el Al-Hilal, en especial el del extremo neerlandés Crysencio Summerville, que llegó procedente del West Ham United por 80 millones de euros según informes de prensa.

    El "Líder" también incorporó a numerosos jugadores destacados a nivel local, como el portero Mohammed Al-Owais, Mohammed Mahzari, Mohammed Al-Sarnoukh, Sabri Dahal, Nawaf Al-Habashi y Abdullah Al-Anazi, con el fin de crear cierta profundidad en la plantilla.

    Y a diferencia de sus rivales, que sufren carencias evidentes en sus plantillas, el Al-Hilal padece un gran exceso de estrellas, especialmente de jugadores extranjeros, lo que le lleva a trabajar en desprenderse de algunos de ellos en la actualidad.

    Estos indicadores hacen del Al-Hilal el equipo más estable y el más cercano a conquistar el título de la Liga Roshn durante la próxima temporada, después de haberlo perdido en dos ocasiones consecutivas, a menos que su entrenador italiano Simone Inzaghi tenga otro punto de vista.