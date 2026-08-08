Los vientos del verano derribaron las fortalezas de los grandes: ¿se ha convertido el Al Hilal en campeón de la Roshan League antes de empezar?

La situación no ha sido muy diferente en el Al-Ittihad, pues el club, que sufrió con claridad la temporada pasada, afronta la próxima campaña con un nuevo entrenador, el alemán Jens Wieffer, que asumió la responsabilidad en sustitución del portugués Sérgio Conceição.
La elección de Wieffer no resultó convincente para la afición, sobre todo porque no comenzó a trabajar como director técnico hasta la segunda mitad de la temporada pasada, además de su escasa experiencia, hasta el punto de que es el entrenador más joven de la nueva temporada de la Roshn Saudi League (38 años).
Conceição no se marchó solo, sino que junto a él se fueron el centrocampista brasileño Fabinho y el lateral albanés Mario Mitaj, y podría seguirles el extremo francés Moussa Diaby, ante su inminente traspaso al Bayer Leverkusen alemán.
De este modo, el Al-Ittihad ha perdido a la mayoría de los elementos que lo llevaron a conquistar el doblete local hace dos temporadas, después de que se marcharan el entrenador francés Laurent Blanc y sus compatriotas Karim Benzema y N'Golo Kanté la temporada pasada.
La marcha de Fabinho, en concreto, ha dejado un vacío evidente en el centro del campo, sobre todo ante la larga lesión que sufre el maliense Mamadou Doumbia, antes de que se le sumara Hamed Al-Ghamdi, que sufrió una lesión en el ligamento cruzado.
El "Decano" no ha fichado más que al senegalés Dion Lopy, procedente del Almería, para el centro del campo, pese a haber sido vinculado con numerosos nombres, lo que convierte esta posición en una laguna evidente que podría arruinar toda la temporada del equipo.
En caso de que Diaby se marche, el sufrimiento aumentará, sobre todo porque el equipo no ha incorporado a un extremo que lo sustituya, tras fracasar en el fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah, que completó su traspaso al Trabzonspor turco.
Además, reina un estado de incertidumbre en torno a la situación del delantero marroquí Youssef En-Nesyri y del centrocampista argelino Houssem Aouar, a la luz de algunas informaciones que confirman que el entrenador alemán no está convencido de ellos.
Esta cantidad de lagunas en la plantilla del equipo, junto con la marcha de la mayoría de los elementos de liderazgo durante los últimos meses, además de la escasa experiencia del nuevo entrenador, son factores que auguran una nueva temporada negativa para el club de Yeda.