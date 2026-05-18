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Donny Afroni

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Los ultras del Nantes invadieron el campo con bengalas, lo que obligó a suspender el partido de la Ligue 1 contra el Toulouse por una peligrosa protesta contra el descenso

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Nantes
Toulouse
Nantes vs Toulouse
V. Halilhodzic

El último partido de la temporada del Nantes en la Ligue 1, contra el Toulouse, terminó el domingo de forma caótica y prematura cuando unos aficionados furiosos invadieron el campo para protestar por el descenso del club. En el Stade de la Beaujoire se encendieron bengalas y cientos de ultras se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en una desesperada muestra de ira.

  • El caos se desata en el Stade de la Beaujoire

    El partido de la Ligue 1 entre Nantes y Toulouse se interrumpió por una invasión masiva de campo por parte de los ultras locales. Con el descenso a Ligue 2 ya confirmado, el ambiente en el Stade de la Beaujoire se envenenó desde el inicio. A los 22 minutos, cientos de radicales del Nantes rompieron los cordones de seguridad e invadieron el terreno, según informa talkSPORT.

    Al encenderse bengalas detrás de una portería, los jugadores de ambos equipos abandonaron el campo y se refugiaron en el túnel de vestuarios, mientras la policía antidisturbios formaba un cordón para contener a los invasores.




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    Vahid Halilhodzic, entre lágrimas en medio de las protestas

    En medio del caos, el entrenador del Nantes, Vahid Halilhodzic, protagonizó un tenso enfrentamiento. El veterano técnico tuvo que ser sujetado mientras reprendía a los aficionados que invadieron el área técnica. Más tarde, las cámaras lo mostraron al borde de las lágrimas al comprender la gravedad de los disturbios. Este desenlace pone fin a su segunda etapa en el club, donde también jugó durante cinco años.

    El técnico, que regresó en marzo de 2026 para evitar el descenso, abandonará el cargo al terminar la temporada. Pese a su condición de leyenda, no logró mantener al equipo en Primera. Tras desalojar a los aficionados, el árbitro consideró inseguro seguir y el club confirmó la suspensión del partido a las 21:05, hora del Reino Unido.

  • Un final doloroso para su estancia en la máxima categoría

    El descenso pone fin a 13 años del Nantes en la máxima categoría del fútbol francés. El 8 de mayo, la derrota 1-0 en casa del Lens lo sentenció matemáticamente. Los Canarios acompañarán al Metz a la Ligue 2, lo que desató la indignación el domingo en el último partido de la temporada.

    El golpe es duro para una afición que había disfrutado de un éxito considerable en las últimas temporadas: desde su ascenso en 2013, el Nantes se había consolidado como un equipo competitivo, llegó a dos finales consecutivas de la Copa de Francia y, en 2022, ganó el trofeo tras derrotar al Niza, lo que le abrió las puertas de la Europa League, donde llegó a enfrentarse a la Juventus.

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    De los títulos a la segunda división

    El declive del equipo, ocho veces campeón de Francia, ha sido rápido. Hace tres años jugó su segunda final consecutiva de Copa, pero perdió 0-5 contra el Toulouse, rival al que volverá a enfrentar este domingo. Desde entonces no ha encontrado regularidad y la temporada 2025-26 terminó en desastre. Se espera que las autoridades futbolísticas francesas abran una investigación exhaustiva sobre las fallas de seguridad durante la protesta.