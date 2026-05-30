¿Los tres principales candidatos fuera del mercado? El Bayer Leverkusen se enfrenta a un desastre en la búsqueda de entrenador

Entonces surgieron otros dos candidatos: Oliver Glasner, del Crystal Palace, y Andoni Iraola, del AFC Bournemouth.

Iraola ha llevado a los Cherries a batir récords de puntos cada tres años y a clasificarse para la Europa League, lo que ha llamado la atención en todo el continente. Por su parte, Glasner conquistó el miércoles, en su último partido con los Eagles, su segunda copa europea tras ganar la Europa League con el Eintracht de Fráncfort en 2022. En la final de la Conference League, el equipo inglés venció 1-0 al Rayo Vallecano.

Ambos técnicos, con los contratos vencidos, estarían libres desde el 1 de julio y ya habrían mantenido contactos con el Bayer 04. Según el ‘kicker’, el Leverkusen ya tiene un acuerdo inminente con Iraola y superó la competencia del Milan y del propio Crystal Palace.

Con Iraola, el Werkself tendría un técnico que apuesta por la presión alta y el juego vertical, formado en la misma cantera de Antiguoko que Xabi Alonso y Mikel Arteta.

Sin embargo, todo cambió: tras la destitución del sábado de Arne Slot, Iraola es ahora el principal candidato del Liverpool, según Fabrizio Romano. Si los Reds se deciden por él, el Werkself tendría pocas opciones ante el atractivo de Anfield y su plantilla de estrellas.