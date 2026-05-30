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Jonas Rütten

Traducido por

¿Los tres principales candidatos fuera del mercado? El Bayer Leverkusen se enfrenta a un desastre en la búsqueda de entrenador

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A. Slot
A. Iraola
O. Glasner
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El Bayer Leverkusen aún no ha despedido oficialmente a Kasper Hjulmand, pero se espera que renueve su banquillo. Sin embargo, la búsqueda de un entrenador adecuado podría convertirse en un fiasco.

Cada vez hay más indicios de que el Bayer 04 podría quedarse sin ninguno de los candidatos favoritos para el puesto de entrenador. 

Filipe Luis fue el primero en descartarse: Sky informó que el brasileño, campeón con Flamengo, era la primera opción del club, pero optó por otro destino. 

Sin embargo, según varios medios, el exjugador del Atlético habría rechazado la oferta y optado por fichar por el AS Mónaco, donde firmaría pronto un contrato hasta 2028.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Entonces surgieron otros dos candidatos: Oliver Glasner, del Crystal Palace, y Andoni Iraola, del AFC Bournemouth. 

    Iraola ha llevado a los Cherries a batir récords de puntos cada tres años y a clasificarse para la Europa League, lo que ha llamado la atención en todo el continente. Por su parte, Glasner conquistó el miércoles, en su último partido con los Eagles, su segunda copa europea tras ganar la Europa League con el Eintracht de Fráncfort en 2022. En la final de la Conference League, el equipo inglés venció 1-0 al Rayo Vallecano.

    Ambos técnicos, con los contratos vencidos, estarían libres desde el 1 de julio y ya habrían mantenido contactos con el Bayer 04. Según el ‘kicker’, el Leverkusen ya tiene un acuerdo inminente con Iraola y superó la competencia del Milan y del propio Crystal Palace.

    Con Iraola, el Werkself tendría un técnico que apuesta por la presión alta y el juego vertical, formado en la misma cantera de Antiguoko que Xabi Alonso y Mikel Arteta.

    Sin embargo, todo cambió: tras la destitución del sábado de Arne Slot, Iraola es ahora el principal candidato del Liverpool, según Fabrizio Romano. Si los Reds se deciden por él, el Werkself tendría pocas opciones ante el atractivo de Anfield y su plantilla de estrellas.

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  • glasner(C)Getty Images

    El AC Milan se interesa por la conexión austriaca de Rangnick y Glasner

    Glasner sigue siendo una opción, aunque Bild apuntaba que su fichaje dependía de quién aceptara primero. Ahora, según Romano, el técnico austriaco viajará a Milán para negociar con el AC Milan.

    Según Romano, el técnico viajará a Milán a principios de semana para negociar con el AC Milan. Los rossoneri destituyeron a casi toda la directiva tras la última jornada: el director general Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare y el director técnico Geoffrey Moncada. También se marchó el entrenador Massimiliano Allegri. El Milan, pese a su buena posición, falló en la clasificación a la Liga de Campeones.

    Según la Gazzetta dello Sport, el club busca fichar como director deportivo a Ralf Rangnick, compatriota de Glasner, quien primero participará con Austria en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Además, Matthias Jaissle también suena para el banquillo.

    Así, el Leverkusen podría tener que reiniciar la búsqueda de técnico. 

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    El Bayer Leverkusen y el dilema del entrenador desde la marcha de Xabi Alonso

    Aunque el Leverkusen aún no lo ha confirmado, se da por hecho que Hjulmand dejará el club este verano pese a tener contrato hasta 2027. El técnico danés de 54 años reemplazó a Erik ten Hag poco después del inicio de la temporada, tras el enfrentamiento de este con la dirección deportiva, parte del cuerpo técnico y varios jugadores. 

    Con él al mando, el equipo se estabilizó, pero no alcanzó la Champions. Cayó en semifinales de Copa ante el Bayern y en octavos de la máxima competición frente al Arsenal; en la Bundesliga terminó sexto. Resultados insuficientes para mantener su puesto. 

    El equipo rara vez convenció en su juego y varios fichajes costosos no justificaron su precio. Para relanzar el proyecto se busca un nuevo entrenador.