El Real Madrid sigue batiendo récords, después de que su academia, "La Fábrica", se haya convertido en una fuente importante de enormes ingresos económicos.
El Real Madrid ya había batido su propio récord hace semanas, cuando superó los 102 millones de euros, la cifra que obtuvo por la venta de jugadores de la academia en el verano de 2017.
Pero ayer se cerró una nueva operación, la venta de Gonzalo García al Fulham, con importantes avances en otra operación relativa a César Palacios, que también se marchará al equipo inglés.
El diario "As" señaló que las ventas de García y Palacios acercan los ingresos totales del conjunto merengue por la venta de jugadores de su academia a la barrera de los 200 millones, es decir, casi el doble del mejor balance anterior, con más movimientos aún por resolver.
Gonzalo se convirtió en la segunda mayor venta que cierra el Real este verano y, como reveló anteriormente el diario "As", los responsables de Valdebebas exigían alrededor de 60 millones de euros por el jugador, cifra sobre la que giraron las negociaciones, a la espera de la firma oficial.