Durante muchos años, ir al estadio de fútbol fue una experiencia excepcional que no necesitaba ningún medio adicional para completarse. La afición esperaba el pitido inicial con pasión, vivía cada ataque como si fuera el último y celebraba los goles entre abrazos y gritos, mientras las decisiones arbitrales polémicas se convertían en acalorados debates entre aficionados vecinos.

Nadie necesitaba grabar cada momento para demostrar que había estado presente, y el valor del partido no estaba ligado al número de fotos y vídeos que se podían publicar tras su final. La experiencia en sí misma era la recompensa, y los recuerdos se guardaban en la memoria antes de encontrar su camino hacia las redes sociales.

Pero el panorama ha cambiado de forma llamativa durante los últimos años. Los teléfonos móviles se han convertido en una parte esencial de la experiencia de asistir a los partidos, y se ha vuelto habitual ver cientos de pantallas levantadas en las gradas para documentar los goles y las celebraciones, o para grabar la entrada de los jugadores al terreno de juego, o incluso para seguir las reacciones de los cuerpos técnicos y de los suplentes.

Y lo más extraño es que algunos aficionados han empezado a preferir ver los momentos importantes a través de las pantallas de sus teléfonos en lugar de seguir lo que sucede directamente ante ellos, como si hubieran acudido al estadio para grabar el partido y no para disfrutarlo.

Este cambio ha llevado al Borussia Dortmund a dar un paso poco convencional, aprovechando su gran fama por el ambiente del estadio Signal Iduna Park y por su afición, que crea una de las experiencias de público más emocionantes del fútbol europeo.

El club alemán no se ha conformado con llamar a reducir el uso de los teléfonos, sino que ha decidido ofrecer incentivos reales a los aficionados que logren mantenerse alejados de ellos durante los partidos, entre ellos camisetas firmadas y vales de compra de la tienda oficial del club.

La idea parece sencilla en apariencia, pero encierra un significado claro: uno de los clubes más destacados de Europa se ha visto obligado a recompensar a su afición por hacer algo que se suponía que debía ser natural, que es concentrarse en el partido para cuyo visionado han pagado el precio de las entradas.