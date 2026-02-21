«¡Los Spurs tienen un plan!» - El Tottenham, favorito para dar la sorpresa ante el Arsenal en el derbi del norte de Londres, mientras Igor Tudor se prepara para su primer partido al frente del equipo

Crouch también se muestra confiado y, en declaraciones exclusivas a Paddy Power, ha dicho: «Es un primer partido difícil para Igor Tudor, pero ¿conseguirán los Spurs ese impulso que suele dar un nuevo entrenador? Me pareció un nombramiento extraño, pero, como digo, me han gustado sus ruedas de prensa, me gusta su forma de hablar. No creo que tenga miedo de descartar a gente, de tomar decisiones importantes, pero no se puede negar que lo tiene difícil.

«Empatar contra el Wolves es un mal resultado para el Arsenal. El City también está en buena forma, habrán estado viendo el partido del Wolves a mitad de semana y relamiéndose. El empate en el minuto 94 fue un momento realmente importante. Si ganan la liga, el empate contra el Brentford se considerará un buen punto, pero si lo miras ahora, es una pérdida de dos puntos al 100 %.

El Arsenal estará nervioso y lo que tiene ahora el Tottenham es un modelo de cómo enfrentarse al Arsenal. Sin duda, creo que el Brentford fue fantástico tácticamente, porque se replegó, les golpeó al contraataque, fue físico y aprovechó al máximo sus jugadas a balón parado. Ese es el modelo que puede seguir el Tottenham. Sin duda, les doy más posibilidades que antes del partido contra el Brentford.

Sigo pensando que el Arsenal conseguirá el resultado. Será más reñido de lo que imaginaba hace unas semanas. Si los Spurs consiguen un buen resultado, el Manchester City se encontrará en una posición muy fuerte».