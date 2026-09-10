AFP
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Los seis grandes de la Premier League se oponen a la nueva propuesta de reparto de derechos comerciales de 550 millones de libras
La disputa financiera divide a los clubes de la Premier League
La Premier League afronta fricciones internas por una propuesta estratégica diseñada para asegurar un aumento de 550 millones de libras en ingresos por patrocinio mediante la venta colectiva de derechos comerciales adicionales.
Según The Telegraph, la liga cree que puede aumentar sus ingresos comerciales anuales de 200 millones de libras a 750 millones de libras al añadir activos comerciales, como los paneles LED perimetrales en los días de partido, al paquete colectivo de patrocinio. En la actualidad, la liga vende de forma colectiva parte de la publicidad perimetral, que se reparte a partes iguales entre los 20 clubes como pagos centralizados.
Sin embargo, la mayoría de estos derechos son vendidos actualmente de forma individual por los propios clubes, lo que ha provocado una importante divergencia de opiniones.
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El Big Six se resiste a agrupar los derechos comerciales
Los clubes del «Big Six» -Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur- se oponen supuestamente a la propuesta.
Clubes como el Manchester United consideran que cualquier nueva puesta en común de derechos supone un obstáculo para sus aspiraciones de aumentar sus ingresos individuales. Estos seis clubes son actualmente los que más ingresos generan en la máxima categoría, y todos ellos superan ya los 490 millones de libras anuales.
Aston Villa y Newcastle United son los únicos clubes que actualmente se acercan a esas cifras, con unos ingresos en 2024/25 de entre 300 y 400 millones de libras. Si finalmente sale adelante alguna oferta comercial ampliada, supuestamente los clubes más poderosos exigirían una porción mayor.
Poder de voto y normas financieras recientes
La aplicación de cambios en el reglamento requiere que al menos 14 clubes voten a favor. Aunque seis clubes se opusieron con éxito a las nuevas normas sobre la ratio de coste de plantilla a principios de esta temporada, la mayoría acabó imponiéndose.
Sin embargo, ese grupo disidente no estaba formado por los potentes clubes mencionados anteriormente, sino por Bournemouth, Brentford, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace, Fulham y Leeds United. A finales del año pasado, Manchester City y Manchester United estuvieron entre los 12 clubes que se opusieron con éxito a una propuesta de límite de gasto. Para bloquear esta reestructuración comercial, los equipos más ricos de la máxima categoría deben convencer al menos a otro club para que se sume a su oposición.
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¿Qué viene ahora para la Premier League?
Está previsto que los 20 clubes de la Premier League se reúnan en una junta de accionistas el 24 de septiembre. Sin duda, los ingresos comerciales colectivos serán el tema central del orden del día, ya que los equipos más grandes intentarán vetar la reestructuración. Con la nueva normativa financiera incentivando a los equipos a ampliar sus fuentes de ingresos, alcanzar un acuerdo mutuo sobre los derechos comerciales compartidos sigue siendo un reto muy complejo para la cúpula de la liga.
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