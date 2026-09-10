La Premier League afronta fricciones internas por una propuesta estratégica diseñada para asegurar un aumento de 550 millones de libras en ingresos por patrocinio mediante la venta colectiva de derechos comerciales adicionales.

Según The Telegraph, la liga cree que puede aumentar sus ingresos comerciales anuales de 200 millones de libras a 750 millones de libras al añadir activos comerciales, como los paneles LED perimetrales en los días de partido, al paquete colectivo de patrocinio. En la actualidad, la liga vende de forma colectiva parte de la publicidad perimetral, que se reparte a partes iguales entre los 20 clubes como pagos centralizados.

Sin embargo, la mayoría de estos derechos son vendidos actualmente de forma individual por los propios clubes, lo que ha provocado una importante divergencia de opiniones.