¡Los Seagulls baten récords! El Brighton cierra el fichaje del defensa del Tottenham Luka Vuskovic por 46 millones de libras

El entrenador Fabian Hurzeler dio la bienvenida al defensa tras seguir su evolución. El técnico alemán habló de sus planes a largo plazo y pidió paciencia durante la adaptación del joven central.

En la web del club declaró: «La temporada pasada demostró que puede jugar a un nivel muy alto y queremos ayudarle a seguir creciendo en nuestro entorno.

Ha habido mucho revuelo en torno a su fichaje, pero es un chico joven que necesitará tiempo para adaptarse al Brighton y a la Premier League. Confiamos en que lo afrontará con naturalidad».