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Los rumores sobre el despido de Mikel Arteta son «muy irrespetuosos», pero si el Arsenal volviera a quedarse sin el título de la Premier League, habría «muchas preguntas que responder»
Winterburn sale en defensa de Arteta ante los rumores de destitución
La tensión en el Arsenal ha aumentado tras una racha irregular que les ha hecho perder el liderato de la Premier League. La derrota 2-1 ante el Bournemouth ha llevado a muchos a cuestionar si Arteta es el técnico adecuado, sobre todo tras tres subcampeonatos consecutivos.
Sin embargo, Winterburn ha salido en defensa del entrenador, calificando de inapropiado el debate en torno al futuro de Arteta. En declaraciones a HFM X Arsenal, el técnico de 62 años fue claro: «Ni siquiera quiero plantearme esa idea, porque me parece muy irrespetuoso con Arteta y con el club».
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Se avecina una revisión interna si los Gunners vuelven a fracasar
Aunque Winterburn respalda al actual entrenador, reconoce que un nuevo fracaso obligaría a analizar las deficiencias del club. Si el Arsenal desperdicia su cuarta oportunidad consecutiva de ganar el título, la directiva podría tener que tomar decisiones difíciles sobre la dirección del proyecto y el personal implicado. «La mayoría de los clubes hacen balance al final de la temporada», añadió Winterburn. «Si el Arsenal gana algo, bien; si no, revisarán al cuerpo técnico y a los jugadores para ver dónde mejorar.
Si ganan este fin de semana, muchos dirán que el título es suyo. Es interesante ver cómo ha cambiado la opinión en tres semanas. Cualquier comentario sobre Arteta me parece muy irrespetuoso en esta fase de la temporada. Hay que esperar a que termine. Si no se consigue, entonces sí habrá muchas preguntas sobre por qué salió mal, pero aún no sabemos si ocurrirá. No quiero hablar de eso ahora».
Comparaciones con el histórico triunfo de 1989
Winterburn sabe de reñidas luchas por el título, pues formó parte del equipo de 1989 que ganó la liga en Anfield de forma espectacular. Ve paralelismos entre el nerviosismo actual en el Emirates y las dudas que tuvieron antes del legendario gol de última hora de Michael Thomas que aseguró el trofeo.
«Esta temporada me recuerda a 1989, cuando ganamos la liga», señaló. «Antes del título perdimos con el Derby en casa y empatamos con el Wimbledon. Nadie creía que iríamos a Anfield y ganaríamos por dos goles; todos lo veían imposible. Imaginen cómo habrían ardiendo las redes si existieran entonces».
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Se avecina un enfrentamiento decisivo para el Manchester City
El objetivo inmediato de Arteta y su plantilla es el crucial duelo contra el Manchester City. Perder sería devastador, pues el equipo de Guardiola podría superarlos en la tabla por diferencia de goles, ya que el City tiene un partido menos. Para Winterburn, la tarea de los jugadores es sencilla: ignorar el ruido externo y centrarse en los 90 minutos que tienen por delante.
«Yo he estado en una situación similar», concluyó el exlateral izquierdo. «Ese fue también mi primer trofeo con el Arsenal. Entiendo lo que pasa y solo hay que centrarse en lo que viene. Ni los jugadores ni el entrenador deben distraerse. Una gran actuación el domingo les acercará mucho al título de la Premier League, que se nos ha resistido por mucho tiempo».