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«¡Los rumores eran ciertos!»: Lautaro Martínez confirma el interés del Barcelona, pero revela por qué eligió quedarse en el Inter
Confirmación del interés del Barcelona
El delantero talismán del Inter ha confirmado oficialmente que en su día fue uno de los objetivos prioritarios del Barcelona. Durante varios mercados de fichajes, el internacional argentino estuvo muy vinculado con un traspaso al Camp Nou, pero la operación nunca llegó a materializarse.
El atacante se mostró increíblemente sincero sobre la situación, al reconocer que la posibilidad de fichar por uno de los clubes más históricos del mundo fue una realidad a la que se enfrentó. Dirigiéndose a los medios presentes y a la élite del fútbol, el jugador de 27 años afirmó: "Los rumores sobre el Barcelona eran ciertos, pero al final quise quedarme aquí junto a mis compañeros y mis aficionados".
Añadió: "Para mí, el Inter es orgullo, felicidad y ganas de continuar. He elegido quedarme aquí una vez más, quiero hacer grandes cosas en el Inter. ¿Ausilio? Lo siento mucho, fue quien me dio confianza y el proyecto. Le estaré eternamente agradecido".
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Lealtad al Inter
A pesar del atractivo de LaLiga y de la oportunidad de liderar el ataque de un gigante europeo, Martínez explicó que su corazón seguía firmemente en Milán. El delantero ha desarrollado un «vínculo visceral» con la afición de San Siro y el vestuario del Inter, algo que finalmente pesó más que la tentación de marcharse al extranjero.
Su decisión de quedarse ha dado enormes frutos al club, ya que lo ha guiado hacia múltiples títulos nacionales, incluido el Scudetto. Al optar por rechazar a los gigantes españoles, consolidó su estatus de leyenda en ciernes del club.
Una nueva temporada de ambición
El argentino centra ahora toda su atención en la temporada 2026-27, mientras el Inter busca defender su dominio nacional. Aunque tuvo un inicio retrasado en su programa para alcanzar el pleno estado físico por sus compromisos internacionales, las expectativas en torno a su rendimiento siguen siendo tan altas como siempre. Su importancia para el equipo es imposible de exagerar, especialmente mientras afrontan los desafíos tanto de la Serie A como del formato ampliado de la Champions League.
El técnico del Inter, Cristian Chivu, ha respaldado a su delantero para que alcance nuevas cotas esta temporada, destacando la increíble ética de trabajo del atacante. «Lautaro es nuestro capitán, por la razón de que ama esta camiseta y este será su noveno año en esta plantilla», dijo Chivu a SportMediaSet.
«Está motivado y tiene mucha ambición pese a la decepción de una final del Mundial perdida. Tiene la ambición adecuada, regresó del Mundial lo antes posible, acortó sus vacaciones y solo tuvo unos pocos días de descanso antes de volver al trabajo. Creo que está listo para hacer una gran temporada».
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Con la vista puesta en el futuro
De cara al futuro, Martínez está decidido a dejar atrás todos los rumores sobre su traspaso y liderar al Inter hacia nuevos éxitos. Sigue siendo la referencia en ataque, y su registro goleador ante distintos rivales italianos continúa creciendo camino de niveles históricos. El vínculo que mencionó con sus compañeros es evidente sobre el césped, donde ha formado sociedades letales con varios compañeros de ataque a lo largo de los años.
Con su futuro resuelto y su compromiso con el club reafirmado, el argentino está listo para seguir asaltando los libros de récords.
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