Los rivales del LA Galaxy se enfrentan a un grave problema con los visados, ya que a 10 jugadores se les denegará la entrada a EE. UU. para disputar la Champions Cup
Mount Pleasant lucha por reunir una plantilla competitiva.
Según los informes, hasta 10 jugadores han visto denegadas sus visas, lo que ha desencadenado un intenso debate sobre las restricciones de viaje y su impacto en los grandes eventos deportivos que se celebran en Estados Unidos, mientras la CONCACAF colabora con el club para apelar la decisión antes de su salida prevista para este domingo hacia Los Ángeles. Este obstáculo administrativo ha dejado al campeón de la Copa del Caribe de la CONCACAF del año pasado con dificultades para reunir una plantilla competitiva para el partido de ida en el Dignity Health Sports Park.
Mount Pleasant se ve obligado a confiar en los jóvenes
Las implicaciones deportivas para el equipo jamaicano son graves, y el club ha advertido de que podría verse obligado a presentar un equipo improvisado. En declaraciones recogidas por Los Angeles Times, el director deportivo Paul Christie expresó su frustración afirmando: «No queremos limitarnos a presentarnos al partido, queremos poder competir, pero no se nos está dando la oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos». Si las apelaciones fracasan, el club se verá obligado a llenar el vacío con siete u ocho jugadores de su academia juvenil para completar la plantilla del partido de ida en el Dignity Health Sports Park.
Preocupaciones sobre los visados para futuros torneos
La situación ha despertado inquietudes con respecto a otros torneos importantes, incluida la próxima Copa del Mundo. David J. Bier, director de estudios de inmigración del Instituto Cato, señaló: «Esta decisión suscita una gran preocupación sobre la voluntad del Gobierno de cumplir con su propio acuerdo y sus declaraciones relativas a la expedición de visados para la Copa del Mundo. La proclamación del presidente exime claramente a los atletas y al personal de apoyo necesario para los "grandes eventos deportivos". Pero, al parecer, esta excepción no se está aplicando en todos los casos».
Impacto en el mundo del fútbol en general
La crisis de los visados se extiende más allá del Caribe, ya que países como Irán y Senegal se han enfrentado anteriormente a obstáculos similares para disputar partidos internacionales. Para el LA Galaxy, la atención sigue centrada en el terreno de juego, aunque prepararse para un rival desconocido y con una plantilla muy joven plantea retos únicos. A menos que se produzca un giro inesperado de última hora, uno de los partidos más prestigiosos de la región se verá ensombrecido por un enfrentamiento político que deja a uno de los contendientes luchando con una mano atada a la espalda.
