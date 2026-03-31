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Los rivales de Inglaterra en el Mundial despiden al seleccionador a solo diez semanas del inicio del torneo
Ghana toma medidas drásticas tras la derrota ante Alemania
La Federación de Fútbol de Ghana (GFA) tomó la drástica decisión de destituir a Addo apenas unas horas después de la derrota por 2-1 ante Alemania en Stuttgart. A pesar de que el equipo mostró signos de mejora durante el partido amistoso, la GFA actuó con rapidez para poner fin a la segunda etapa al frente del equipo del técnico de 50 años. El momento es especialmente delicado, dada la proximidad del torneo en Norteamérica. Las Estrellas Negras tienen previsto debutar en el Mundial contra Panamá en menos de tres meses, pero ahora lo harán bajo un nuevo liderazgo, ya que la federación busca un nuevo seleccionador.
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La pésima racha obliga a la GFA a tomar medidas
Aunque la derrota ante Alemania fue la gota que colmó el vaso, el segundo mandato de Addo se ha visto marcado por la irregularidad y los malos resultados. Durante este periodo, solo logró ocho victorias en 22 partidos, sufriendo nueve derrotas.
En su comunicado oficial, la GFA escribió: «La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) ha rescindido el contrato del seleccionador de la selección masculina absoluta (Black Stars), Otto Addo, con efecto inmediato».
«La Asociación desea agradecer sinceramente a Otto Addo su contribución al equipo y le desea mucha suerte en sus futuros proyectos. La Asociación de Fútbol de Ghana comunicará la nueva dirección técnica de las Black Stars a su debido tiempo».
Addo se mantiene desafiante en la rueda de prensa final
Antes de que se le comunicara su destitución en una reunión posterior al partido, Addo habló con los medios de comunicación sobre los progresos que había logrado su equipo. Abdul Fatawu, del Leicester City, había empatado momentáneamente el marcador contra Alemania, y el entrenador consideró que el rendimiento había supuesto una mejora con respecto a la reciente goleada por 5-1 sufrida ante Austria.
«Hemos mejorado mucho si comparamos este partido con el de Austria», afirmó Addo. «Hemos aprendido mucho y para nosotros siempre es positivo vivir este tipo de experiencias. Aunque hayamos perdido, nos llevamos todo lo aprendido. Para nosotros, ha sido muy, muy positivo enfrentarnos a un rival de esta calidad».
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¿Y ahora qué?
Encontrar un sustituto es ahora el objetivo principal de Ghana, que se prepara para un verano lleno de retos. El nuevo seleccionador tendrá poco tiempo para adaptarse, ya que a finales de mayo y principios de junio están programados unos partidos amistosos previos al torneo contra México y Gales, fundamentales para fomentar la cohesión del equipo.
La prueba definitiva llegará el 23 de junio, cuando Ghana se enfrente a la Inglaterra de Thomas Tuchel en Foxborough, Massachusetts. Las Estrellas Negras, que actualmente atraviesan una mala racha con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, deben recuperar la estabilidad rápidamente si quieren superar un grupo en el que también figura Croacia, finalista en 2018.