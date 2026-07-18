Tuchel admitió que ni Inglaterra ni Francia querían disputar el partido por el tercer puesto, pues su objetivo era la final. «Ninguno de nuestros jugadores ni ninguno de los franceses quiere jugar este partido. Quieren jugar la final. Lo hemos dado todo para conseguirlo».

Suker, quien guió a Croacia al bronce en Francia 98, se mostró perplejo ante la postura del técnico alemán. En declaraciones al periodista italiano Tancredi Palmeri, Suker criticó la mentalidad de élite que, a su juicio, se extiende en el fútbol internacional: «Déjame hablar. Creo que los ricos no quieren jugar cuando pierden».