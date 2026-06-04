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Iraola Liverpool in-tray GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Los retos de Andoni Iraola en el Liverpool: poner a Alexander Isak a rendir al máximo, convencer a Alisson para que se quede y decidir qué hacer con Florian Wirtz

Analysis
Liverpool
A. Iraola
Premier League
A. Isak
F. Wirtz
A. Becker
J. Jacquet
J. Frimpong
C. Bradley
A. Mac Allister
R. Gravenberch
D. Szoboszlai
FEATURES

El Liverpool tiene nuevo entrenador. Un año después de que Arne Slot llevara a los Reds a su vigésimo título de liga inglesa, el neerlandés será sustituido por Andoni Iraola. El cambio ha animado a Anfield tras una defensa del título de la Premier con 12 derrotas. Además, el equipo encajó una goleada en casa ante el Crystal Palace en la cuarta ronda de la Carabao Cup, fue humillado por el Manchester City en cuartos de final de la FA Cup y eliminado por el París Saint-Germain en la misma ronda de la Liga de Campeones.

Slot no fue el único responsable del retroceso de los Reds; quizá se le habría perdonado una temporada sin títulos si su equipo mostraba más intensidad. Pero el Liverpool se mostró frágil física y mentalmente casi todo el curso, así que no sorprendió que los aficionados se cansaran de ver a su equipo sufrir para marcar y mantener la portería a cero.

El director deportivo, Richard Hughes, ya lo fichó en 2023 para el Bournemouth y ahora le ha encargado enderezar un Liverpool a la deriva. El vasco realizó un trabajo sobresaliente con un presupuesto muy limitado en el Vitality Stadium y, tras perder a gran parte de su defensa el pasado verano, llevó a los Cherries a un histórico sexto puesto en la Premier League. Lograrlo jugando un fútbol ofensivo es la principal razón por la que Hughes confía en que Iraola puede cambiar la dinámica en Anfield.

No obstante, el español llega con varios desafíos por resolver antes del inicio de la Premier en agosto. A continuación, GOAL repasa los más urgentes:

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Haz que Isak marque

    Por lo general, lo último que desea un entrenador es ver cómo un jugador importante se marcha a un gran torneo internacional. Sin embargo, Slot argumentó poco antes de ser destituido que la participación de Alexander Isak en el Mundial podría ser positiva para el Liverpool.

    El sueco apenas fue titular en 13 ocasiones durante su primera temporada en Merseyside, marcada por las lesiones, así que Slot creía que disputar “muchos partidos” en la Copa le vendría “muy útil”.

    Claro, siempre existe el riesgo de una nueva lesión, pero Isak necesita minutos más que ningún otro jugador de la plantilla.

    Para Iraola sería ideal que el fichaje más caro del fútbol británico regresara sano, con confianza y algún gol bajo el brazo. Las primeras señales son positivas: entró desde el banquillo y marcó un golazo en el amistoso contra Noruega.

    Iraola, que lleva tres años en el Bournemouth, conoce bien la versión de Isak en el Newcastle y espera que sea la que llegue al Liverpool la próxima temporada. Otra temporada con solo cuatro goles es impensable para un jugador de 125 millones de libras, así que, aunque el nuevo entrenador querrá que Isak esté en la mayor parte de la pretemporada para inculcarle la importancia de la presión, el Mundial podría ser clave para sacar lo mejor de su nuevo ‘9’.

    Iraola ya hizo magia con Junior Kroupi en el Bournemouth; imagina lo que podría lograr con un Isak en plenitud en Anfield.

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  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Qué hacer con Wirtz?

    A Iraola le resultará más fácil poner a Isak a punto si logra aprovechar el gran potencial de Florian Wirtz.

    En un instante de la temporada 2025-26, todo pareció encajar: Isak marcó con confianza tras un pase en profundidad de Wirtz en la victoria 2-1 sobre el Tottenham el 20 de diciembre, y la afición vislumbró un futuro mejor.

    Sin embargo, fue solo un atisbo: Isak se fracturó la pierna tras ser derribado por Micky van de Ven justo después de marcar y no volvió a jugar en la Premier hasta cuatro meses después.

    Wirtz mostró destellos de su talento, sobre todo al asociarse con Hugo Ekitike antes de la lesión que acabó con la temporada del francés. Aun así, el alemán estuvo ausente en muchos partidos clave.

    La esperanza es que el nuevo estilo de Iraola potencie al fichaje de 100 millones, quien debería asumir el rol de ‘10’ en el 4-2-3-1 del técnico.

    Wirtz, no obstante, debe demostrar que puede aguantar la intensidad física de la Premier, y así callar a quienes piden que el incansable Dominik Szoboszlai juegue por delante de Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister.

    Encontrar la fórmula ideal en el medio es clave para Iraola, pues el equipo fue superado con frecuencia la temporada pasada: Gravenberch aportaba más ataque pero menos cobertura, y Mac Allister terminó agotado.

    Por eso no extrañaría que Iraola solicite un mediocentro defensivo que libere a Gravenberch, devuelva el equilibrio al equipo y deje a Wirtz hacer lo que mejor sabe: crear juego.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Designar al sucesor de Salah

    Es evidente que Wirtz necesita más opciones de calidad en la delantera, sobre todo ahora que hay un vacío en la banda derecha del Liverpool.

    Aunque se rumoreó un regreso exprés de Mohamed Salah tras el cese de Slot, el “Rey egipcio” no volverá a Anfield y ya buscan a su sucesor.

    Es una tarea ingrata, pues hablamos de un extremo que marcó y asistió en más goles que cualquier otro jugador del Liverpool en la historia de la Premier League.

    El club debería haberlo previsto fichando a Antoine Semenyo el verano pasado; en cambio, lo dejó marchar al Manchester City por 64 millones de libras en invierno, y ahora, para conseguir a su objetivo, Yan Diomande, tendrá que pagar mucho más.

    El trabajo de Iraola en el Bournemouth, tanto con Semenyo como con Rayan, indica que, sea quien sea el extremo que fiche Liverpool, podrá elevar su juego.

  • Jeremy Jacquet RennesGetty

    Ayudad a Jacquet a instalarse cuanto antes.

    Aún no se sabe si el Liverpool lamentará haber rechazado las exigencias salariales de Ibrahima Konaté. Lo que sí está claro es que los Reds ahora carecen de experiencia en el centro de la defensa.

    El veterano capitán Virgil van Dijk podría tener una gran temporada más, pero, aunque Joe Gómez podría quedarse un año más pese a los rumores de su salida de Merseyside, no se puede garantizar que el versátil internacional inglés se mantenga en forma.

    Mientras Giovanni Leoni se recupera de su lesión de ligamento cruzado anterior, la responsabilidad recae en Jeremy Jacquet, quien debe rendir desde el primer día.

    El problema es que el joven de 20 años ya pasó varios meses inactivo la temporada pasada tras lesionarse el hombro en el partido de la Ligue 1 entre el Rennes y el Lens el 7 de febrero, apenas una semana después de que el Liverpool confirmara su fichaje por 60 millones de libras.

    Se asegura que ya está totalmente recuperado y listo para la pretemporada, aunque Iraola necesita que el francés justifique de inmediato la inversión, pese a tener solo 37 partidos en la élite.

    Como nota positiva, Iraola logró que Dean Huijsen brillara en el Bournemouth y despertara el interés del Liverpool antes de que el central fichara por el Real Madrid por 59,5 millones de euros (50 millones de libras) el pasado verano.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Convence a Allison para que se quede

    El Liverpool, consciente de que las lesiones acechaban cada vez más a Alisson Becker y de que su etapa en Anfield llegaba a su fin, inició en verano de 2024 un plan de sucesión. Llegó a un acuerdo con el Valencia para fichar a Giorgi Mamardashvili, quien se incorporaría un año después. Como consecuencia, el club permitió que su frustrado portero suplente, Caoimhin Kelleher, fichara por el Brentford por 12,5 millones de libras.

    Sin embargo, hoy ambos movimientos parecen un error. Kelleher fue clave en el noveno puesto del Brentford de Keith Andrews, mientras que Mamardashvili no mostró comodidad en sus primeras 20 apariciones con los Reds.

    Es cierto que la débil defensa que tenía delante no le ayudó, pero se le notaba nervioso, sobre todo con el balón en los pies.

    Por eso no extraña que, según rumores, el Liverpool ya no quiera dejar que Alisson fiche por la Juventus. Se dice que el brasileño sigue decidido a irse a Turín, pero Iraola debería hacer todo lo posible para convencerlo de que se quede un año más en Anfield. Quizá ya no pueda jugar 50 partidos por temporada, pero el Liverpool necesita más tiempo para buscar un sucesor mejor que Mamardashvili.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Identifica la posición problemática

    La ausencia de Jeremie Frimpong en la lista de Holanda para el Mundial sorprendió. Hace un año parecía fijo, pero su débil primera temporada en el Liverpool lo dejó fuera.

    Solo fue titular en 23 partidos, mostró bajo nivel y apenas sumó dos asistencias y dos goles, muy lejos de su producción en el Bayer Leverkusen.

    A sus 25 años, su gran duda es la defensa: su velocidad compensa, pero el posicionamiento y la toma de decisiones dejan dudas.

    Si Conor Bradley pudiera jugar dos veces por semana, el problema sería menor, pero las lesiones siguen frenándolo.

    Ante esta situación, Iraola debe decidir si ficha a un lateral derecho, pues Liverpool aún no ha cubierto el vacío dejado por Trent Alexander-Arnold.