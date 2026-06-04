Los retos de Andoni Iraola en el Liverpool: poner a Alexander Isak a rendir al máximo, convencer a Alisson para que se quede y decidir qué hacer con Florian Wirtz

Por lo general, lo último que desea un entrenador es ver cómo un jugador importante se marcha a un gran torneo internacional. Sin embargo, Slot argumentó poco antes de ser destituido que la participación de Alexander Isak en el Mundial podría ser positiva para el Liverpool.

El sueco apenas fue titular en 13 ocasiones durante su primera temporada en Merseyside, marcada por las lesiones, así que Slot creía que disputar “muchos partidos” en la Copa le vendría “muy útil”.

Claro, siempre existe el riesgo de una nueva lesión, pero Isak necesita minutos más que ningún otro jugador de la plantilla.

Para Iraola sería ideal que el fichaje más caro del fútbol británico regresara sano, con confianza y algún gol bajo el brazo. Las primeras señales son positivas: entró desde el banquillo y marcó un golazo en el amistoso contra Noruega.

Iraola, que lleva tres años en el Bournemouth, conoce bien la versión de Isak en el Newcastle y espera que sea la que llegue al Liverpool la próxima temporada. Otra temporada con solo cuatro goles es impensable para un jugador de 125 millones de libras, así que, aunque el nuevo entrenador querrá que Isak esté en la mayor parte de la pretemporada para inculcarle la importancia de la presión, el Mundial podría ser clave para sacar lo mejor de su nuevo ‘9’.

Iraola ya hizo magia con Junior Kroupi en el Bournemouth; imagina lo que podría lograr con un Isak en plenitud en Anfield.