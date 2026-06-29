Japón estuvo cerca de la hazaña hasta que Gabriel Martinelli marcó en el descuento y dio el triunfo a la Seleção. Los asiáticos dominaron gran parte del partido tras el gol inicial de Sano, pero Casemiro igualó y el final fue brasileño.

Sano sorprendió con el primer gol en la primera parte, pero la experiencia de los sudamericanos igualó el marcador por medio de Casemiro antes del drama final en el sexto minuto de añadido.