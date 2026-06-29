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«Los resultados lo son todo», admite el goleador japonés Kaishu Sano. El gol de Brasil en el último suspiro demuestra que los Samurai Blue «no son lo suficientemente buenos», y su sueño mundialista se desvanece
Una decepción en el tiempo de descuento para Japón
Japón estuvo cerca de la hazaña hasta que Gabriel Martinelli marcó en el descuento y dio el triunfo a la Seleção. Los asiáticos dominaron gran parte del partido tras el gol inicial de Sano, pero Casemiro igualó y el final fue brasileño.
Sano sorprendió con el primer gol en la primera parte, pero la experiencia de los sudamericanos igualó el marcador por medio de Casemiro antes del drama final en el sexto minuto de añadido.
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La sincera valoración de Sano tras el partido
Tras el pitido final, un abatido Sano admitió su decepción por la eliminación. «Los resultados lo son todo, y este equipo no merecía acabar así. Perder en el último momento demuestra que quizá no fuimos lo suficientemente buenos, aunque lo que hicimos no estuvo mal. Aun así, creo que podemos estar orgullosos de lo que hemos construido», afirmó el centrocampista.
Fue la octava participación de Japón en el Mundial. A pesar de un 2-2 ante Países Bajos y una victoria 4-0 sobre Túnez en la fase de grupos, no pudo con la experiencia de Brasil. Así, Japón no igualó su mejor marca: los octavos de final alcanzados en 2002, 2010, 2018 y 2022.
Itakura se pone el brazalete de capitán
El defensa Ko Itakura, que asumió el liderazgo del equipo tras la baja por lesión de Wataru Endo —lesión que acabó con su etapa internacional—, compartió el desánimo de su compañero por la eliminación. Le costaba creer que su torneo hubiera terminado tan pronto.
«Nunca pensé que este equipo acabaría aquí», admitió en la rueda de prensa posterior al partido. Como capitán, se sintió responsable de la eliminación y lamentó no poder llevar a los Samurai Blue a las últimas fases.
La eliminación de Japón agrava la racha de decepciones asiáticas, dejando a Australia como único representante del continente ante Egipto.
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Brasil se libra de un susto de los grandes
Brasil sufrió más de lo esperado ante la ordenada defensa de Japón. Un cabezazo de Casemiro en el 56’ igualó el tanto inicial de Sano y dio el pase a octavos, donde espera al ganador de Costa de Marfil-Noruega.
El tanto de Casemiro es el más tarde en el tiempo reglamentario para ganar un partido de eliminatoria desde 1966, según Opta. Japón regresa a casa con la sensación de lo que pudo ser, mientras Brasil sigue en busca de su sexta estrella, aunque con dudas tras este susto.