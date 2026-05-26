Los Rangers y Callum Doyle plantean un problema que Ryan Reynolds y Rob Mac nunca han tenido, mientras el Wrexham espera a que se abra otra ventana de fichajes

Por primera vez desde la compra por Hollywood, Wrexham podría perder a sus mejores jugadores este verano. El interés siempre ha existido, pero ahora la Premier y otros grandes clubes ofrecen oportunidades y dinero difíciles de rechazar.

Phil Parkinson ya admitió que deben «mejorar la plantilla» para afrontar una Championship muy competitiva.

Con el descenso de Wolves, Burnley y West Ham, que aportarán millonarias compensaciones, la presión sobre el conjunto galés no solo radica en fichar bien, sino en blindar su plantilla actual.



