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Los Rangers y Callum Doyle plantean un problema que Ryan Reynolds y Rob Mac nunca han tenido, mientras el Wrexham espera a que se abra otra ventana de fichajes
El precio del éxito en la Championship
Por primera vez desde la compra por Hollywood, Wrexham podría perder a sus mejores jugadores este verano. El interés siempre ha existido, pero ahora la Premier y otros grandes clubes ofrecen oportunidades y dinero difíciles de rechazar.
Phil Parkinson ya admitió que deben «mejorar la plantilla» para afrontar una Championship muy competitiva.
Con el descenso de Wolves, Burnley y West Ham, que aportarán millonarias compensaciones, la presión sobre el conjunto galés no solo radica en fichar bien, sino en blindar su plantilla actual.
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El enigma de Callum Doyle
Callum Doyle, de 22 años, ha sido clave en la defensa del Wrexham esta temporada. Procedente del Manchester City, su gran campaña le ha reportado los premios al Mejor Jugador Joven y al Mejor Jugador según sus compañeros. Su presencia en el Equipo Ideal de la Championship ha despertado el interés de varios clubes de primera división.
Tras el empate ante el Middlesbrough en la última jornada, el capitán del Wrexham, Dom Hyam, admitió que podría ser difícil retenerlo este verano: «Es un jugador de gran calidad. Lo tiene todo: es técnico, sereno y joven. Lamentablemente, eso atraerá a grandes clubes. No podemos controlarlo, pero su futuro es enorme».
El interés del Rangers por Josh Windass
El veterano delantero Josh Windass, autor de 17 goles y seis asistencias que le valieron el premio a Jugador de la Temporada, también atrae especulaciones.
Su buen estado de forma ha llamado la atención del Rangers, el gigante escocés dirigido por Danny Rohl, antiguo mentor del jugador en el Sheffield Wednesday.
Llegó gratis el pasado verano, así que su traspaso supondría un beneficio puro para las arcas del club. Perder a un líder y a su máximo goleador sería, no obstante, un golpe duro para los planes de Parkinson. De momento no hay oferta formal del Ibrox, pero la conexión entre el jugador y su exentrenador sigue alimentando los rumores.
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Gestionar la oleada de traspasos
El interés no se limita a Doyle y Windass. El centrocampista Lewis O’Brien, fichaje previsto para 2025 procedente del Nottingham Forest, suena para recalar en el Hull City. Como el bloqueo de fichajes de los Tigers acabará el mes que viene, al Wrexham le costaría rechazar una oferta que recupere su inversión o incluso le dé beneficios con este jugador de 27 años.