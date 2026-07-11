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«Los próximos 20 años son suyos»: Lamine Yamal recuerda a Messi, Maradona, Pelé y Ronaldo, y la leyenda del Barcelona, Xavi, revela su primera impresión de este talento generacional
Xavi recuerda haber descubierto el extraordinario talento de Yamal
Xavi afirma que, desde la primera vez que vio a Yamal en la cantera, supo que llegaría lejos. El exentrenador blaugrana compara el entusiasmo que generaba el adolescente con el que despertó el joven Messi antes de debutar con el primer equipo.
Tras ver imágenes del jugador a los 15 años, Xavi se convenció de que el Barça tenía un talento único y presionó para que entrenara con el primer equipo, pese a que le pidieron esperar por su situación contractual.
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Xavi explica por qué Yamal destacó desde el primer momento
Xavi recordó sus primeras impresiones de Yamal y explicó que sus actuaciones en La Masía lo destacaron de inmediato del resto de jugadores de su edad. El exentrenador del Barcelona también reveló por qué quería que Yamal se incorporara al primer equipo cuanto antes.
«Había oído hablar de él en Barcelona antes de verlo. La gente comentaba sobre este chico, igual que me pasó con Leo (Messi)», escribió Xavi en su columna de The Athletic. «Me dijeron que había un argentino que jugaba muy bien, que destacaba, y con Lamine me ocurrió lo mismo.
«La primera vez que lo vi fue en un partido juvenil que el club había grabado para nosotros. Tenía 15 años y ese día cuajó una actuación brillante, dando dos asistencias y marcando un gol. Lo hizo todo. Pensé: “Joder, no tenemos a nadie así en la delantera”».
Su capacidad de decisión y su serenidad sorprendieron a todos en el club. «Llegó a los entrenamientos con 15 años y ya se notaba que tenía algo diferente, algo especial. Regateaba muy bien, tomaba decisiones excelentes y rara vez cometía errores.
En los rondos, los juegos de posición y los partidos con el primer equipo no fallaba. Lo tratamos bien, le dimos un buen contrato, hablamos con su agente y, cuando vi que estaba preparado, le di la oportunidad de debutar».
Comparaciones con Messi y un futuro entre los grandes
Xavi admitió que las comparaciones con Messi son inevitables porque ambos son zurdos, juegan por la derecha y piden el balón con confianza. Sin embargo, advirtió que no hay que presionar a Yamal comparándolo con el argentino.
«Hay muchas similitudes con Leo», admitió Xavi. «Pero no le hacemos ningún favor comparándolo con el mejor de todos los tiempos; eso le añade presión. Lamine sabe que es diferente, igual que Leo lo sabía».
A sus 18 años ya es un líder que marca la diferencia, algo visto solo en Messi, Maradona, Pelé y quizá Ronaldo. Ha conquistado tres Ligas, una Eurocopa y ahora está en cuartos del Mundial.
Podría ser la estrella de una época, siempre que mantenga su ambición, actitud y determinación. Estamos ante una figura mundial que podría convertirse en el mejor de su generación; ya está, si no es el primero, entre los cinco mejores. Para mí, es diferente. Los próximos 15 o 20 años serán suyos si así lo desea».
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Yamal espera seguir consolidando su rápido ascenso
El crecimiento de Yamal no se detiene. Ya se consolidó en el Barcelona y en la selección española a muy temprana edad. Ahora, el extremo se concentra con La Roja para el Mundial 2026, tras eliminar a Bélgica y enfrentar a Francia en semifinales.
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